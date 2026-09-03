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ಚಾಕೋಲೇಟ್​ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ 'ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್​' ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಹಾಳು: ವಿಷಾದಿಸಿದ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪ್ರಧಾನಿ

ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಾರ್ಟ್ ಡಿ ವೆವರ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅದು ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ.

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ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಾರ್ಟ್ ಡಿ ವೆವರ್, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 3, 2026 at 4:20 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಾರ್ಟ್ ಡಿ ವೆವರ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೆಹಲಿಯ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್‌ನ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪ್ರಧಾನಿ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಕೋಲೇಟ್​ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ತಲುಪಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೆ. ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್‌ನ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 1 ಶತಮಾನದಿಂದ ನಿಂತಿರುವ ನಿಜವಾದ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್‌ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರುವಾಗ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಉತ್ತಮವಾದರೂ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಥದ್ದೇ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಇದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು.

ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಂಡರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ಮಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಚಾಕೊಲೇಟ್​​ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ, ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಲು ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ: 2 ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪ್ರಧಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪ್ರಧಾನಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಿಂದ 4 ರವರೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಚಿವ ಥಿಯೋ ಫ್ರಾಂಕೆನ್, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ರಕ್ಷಣಾ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನಾಯಕರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನಿಯೋಗವೂ ಇದೆ.

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TAGGED:

NARENDRA MODI
BELGIUM
BART DE WEVER
ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪ್ರಧಾನಿ
CHOCOLATE REPLICA OF INDIA GATE

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