ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಜಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ತಡೆ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳು
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಗಿದ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಜೈಲು ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : January 17, 2026 at 9:01 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಾ ನಗರಪಾಲಿಕೆಯಾದ ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (BMC) ಚುನಾವಣಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮಹಾಯುತಿ ಮೈತ್ರಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆಯ ಮಹಾಯುತಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು 2,869 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 1800 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ (NCP), ಶಿವಸೇನೆ (UBT), ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನವನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆ (MNS), ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಶರದ್ ಪವಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಸಿಪಿ ಭಾರಿ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿವೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹತ್ಯೆ ಆರೋಪಿಗೆ ಜಯ: ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಆರೋಪಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಂಗಾರ್ಕರ್ ಜಲ್ನಾ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಗಾರ್ಕರ್ ಗೆಲುವು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಅವರು 2001 ರಿಂದ 2006 ರವರೆಗೆ ಜಲ್ನಾ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಶಿವಸೇನಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಸ್ಫೋಟಕ ಕಾಯ್ದೆ, ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ದಳದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಂಗಾರ್ಕರ್ಗೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿತ್ತು.
ಅಲಿಶಾ ಖಾನ್ (ನಾಗ್ಪುರ): ಎಐಎಂಐಎಂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಎಂಡಿಪಿ) ಟಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಂಡಿಪಿ ನಾಯಕ ಫಾಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಲಿಶಾ ಖಾನ್, ಎಐಎಂಐಎಂ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ 2025ರಲ್ಲಿ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ (ವಿಎಚ್ಪಿ) ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ಚಾದರ್ ಸುಟ್ಟುಹೋದ ವದಂತಿ ನಂತರ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಆರೋಪವಿದೆ.
ಸೋನಾಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ (ಪುಣೆ): ಆಯುಷ್ ಕೋಮ್ಕರ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯರವಾಡ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೋನಾಲಿ ವನರಾಜ್ ಆಂಡೇಕರ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉದಯಕಾಂತ್ ಆಂಡೇಕರ್ ಅವರು ಪುಣೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ಗೆ ಎನ್ಸಿಪಿಯಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಸಿಎಂ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ಎದುರಿಸಿದರು.
ಲಲಿತ್ ಕೊಲ್ಹೆ (ಜಲಗಾಂವ್): ಜಲಗಾಂವ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಎಲ್ಲರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೆಳೆದಿವೆ. ನಕಲಿ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನಾ ನಾಯಕ ಲಲಿತ್ ಕೊಲ್ಹೆ 11ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆದ್ದರು.
ಶಾಲನ್ ಶಂಕರ್ ಶಿಂಧೆ (ಸೋಲಾಪುರ): ಸೋಲಾಪುರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಾಲನ್ ಶಂಕರ್ ಶಿಂಧೆ 2ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನವನಿರ್ಮಾಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೇನಾದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಾಲಾಸಾಹೇಬ್ ಸರ್ವಾಡೆ ಅವರ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಈತ ಶಂಕಿತ ಆರೋಪಿ. ಶಾಲನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: