ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಕೈದಿಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರ: ನಾಳೆ ವಿವಾಹ!
ಹತ್ಯೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ - ಸೀಮಾ- ಮೂಲರಾಮ್ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರ- ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ - ನಾಳೆ ನಿಗದಿತ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ.
Published : July 21, 2026 at 8:52 PM IST
ಜೋಧ್ಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಇಲ್ಲಿನ ಮಂಡೋರ್ ಓಪನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಕೈದಿಗಳು ವಿವಾಹ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೋಷಿಗಳಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ನಾಗೌರ್ ಮೂಲದ ಮೂಲರಾಮ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಿವಾಸಿ ಸೀಮಾ ಘಡ್ಸೆ ಕಂಬಿಗಳ ಹಿಂದಿದ್ದರೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಜುಲೈ 22 ರಂದು ವಿವಾಹವಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರೂ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಗಿ ಉಳಿದ ಜೀವನವನ್ನು ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವನ್ನು ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, ಇದೊಂದು ಸುಧಾರಣಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೈದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮಂಡೋರ್ ಓಪನ್ ಜೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮೂಲರಾಮ್, ಮದುವೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮದು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕುದುರಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಭಾಗವಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀಮಾ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2019 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಾಹವಾದ್ದರಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ತಂದೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಧಾಕಿಶನ್ ವಘೇಲಾ ಎಂಬ ಕೈದಿ ಸೀಮಾ ಅವರನ್ನು ತಂದೆಯಂತೆ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಇಬ್ಬರ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಜುಲೈ 22 ರಂದು ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 21 ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
"ನಾವು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜೈಲಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮದುವೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು" ಎಂದು ಸೀಮಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೂಲರಾಮ್ ಅವರ ಪರ ವಕೀಲರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಮದುವೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಪೆರೋಲ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಕೋರ್ಟ್, ಕೈದಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜೈಲಿನೊಳಗೇ ವಿವಾಹ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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