ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಜೇನುನೊಣಗಳ ಮಾರಕ ದಾಳಿ: ಅಂಪೈರ್ ಸಾವು
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉನ್ನಾವೋದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜೇನುನೊಣಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಂಪೈರ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 19, 2026 at 3:16 PM IST|
Updated : February 19, 2026 at 3:22 PM IST
ಉನ್ನಾವೋ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಜೇನುನೊಣಗಳ ಹಿಂಡು ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಓರ್ವ ಅಂಪೈರ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನಾವೋದ ಅಂಬಿಕಾಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಸಪ್ರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಮಾಣಿಕ್ ಗುಪ್ತಾ (60) ಮೃತಪಟ್ಟ ಅಂಪೈರ್. ಜೇನುನೊಣಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಾಣಿಕ್ ಗುಪ್ತಾರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕಾನ್ಪುರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾಣಿಕ್ ಗುಪ್ತಾ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿದು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 17.5 ಓವರ್ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಜೇನುನೊಣಗಳ ಗುಂಪು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ.
ಅನೇಕರು ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ, ಜೇನುನೊಣಗಳು ಮಾಣಿಕ್ ಗುಪ್ತಾರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ಕಚ್ಚಿವೆ. ನಿರಂತರ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಂಪೈರ್ ಜಗದೀಶ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಇತರ ಹಲವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಮಾಣಿಕ್ ಗುಪ್ತಾ ಸುಮಾರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾನ್ಪುರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಶಾಂತ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪುತ್ತೂರು: ಹೆಜ್ಜೇನು ದಾಳಿಯಿಂದ 2ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಾವು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ