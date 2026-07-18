ಕೈಕೊಟ್ಟ ಕರೆಂಟ್: ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಾಂದ್ರಕ ಯಂತ್ರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಂಡು ರೋಗಿ ಸಾವು; ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ!
ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರನ್ನು ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
Published : July 18, 2026 at 9:39 AM IST
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್, ಕೇರಳ: ಅಘೋಷಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಾಂದ್ರಕ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರೋಗಿಯೊಬ್ಬ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಕೇರಳದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ರೋಗಿಯ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವರದಿ ಕೇಳಿದೆ. ಮೃತರನ್ನು ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಳಿಯ ಕೆನಾಥ್ ಪರಂಬುವಿನ ಕಲಿಯಂಕಂಡತ್ನ 71 ವರ್ಷದ ಎಂ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉತ್ತರವು ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರನ್ನು ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷವೂ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಾಂದ್ರಕ ಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಅವರು ಜೀವ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಮೊದಲ ನಿಲುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮಟ್ಟ 43ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ನಂತರ ರಾತ್ರಿ 11.45 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಯಂತ್ರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಆಗ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ರೋಗಿಯ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟವು ಅಪಾಯಕಾರಿ 39 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು.
ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಭಯಭೀತರಾದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೃತರ ಸೊಸೆ ಸನಿಷ್ಮಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅಮಾನವೀಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿ, ತಾವು ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಕುಟುಂಬವು ರೋಗಿಯ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಸಹ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಥಳಾಂತರವೂ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 12.45 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಾಂದ್ರಕವೂ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಕುಟುಂಬವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಉಪಶಾಮಕ ಆರೈಕೆ ನರ್ಸ್ ಚಿತ್ರಾ ಅಭಯ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರು ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಗಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ನರ್ಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್: ವಿದ್ಯುತ್ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೀವ್ರ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ನರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿಷಾದದಿಂದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ಎಂ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಮಗ ಮಣಿಕಂಠನ್ ಕುವೈತ್ನಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಅಘೋಷಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ - ಔಪಚಾರಿಕ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಕುಟುಂಬ: ಅಘೋಷಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ತನೆ ಅವರ ಜೀವವನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕುಟುಂಬವು ಔಪಚಾರಿಕ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆಯುವ ಅನಿಯಮಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ರೋಗಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಜನರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿವೆ.
ಮಾಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರ ಬೇಸರ: ಮಾಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವೆ ವೀಣಾ ಜಾರ್ಜ್ ಈ ಘಟನೆಯು ಕೋವಿಡ್ ಯುಗದ ಕರಾಳ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಅಲೆಯ ತೀವ್ರ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಗದೇ ಸಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ ಎಂದರೇನು ಎಂದು ಸಹ ತಿಳಿದಿರದ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಈಗ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನವ ಜೀವಗಳು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ತ್ಯಜಿಸಿ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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