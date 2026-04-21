ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದರೆ, ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಪರ ಮತ ಯಾಚಿಸಿದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ಜನರು ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದರೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನದೇ ಸಿಎಂ ಅನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
Published : April 21, 2026 at 4:34 PM IST
ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮಿಳುನಾಡು ಜನತೆ ತಪ್ಪಾಗಿಯೂ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದರೆ, ಡಿಎಂಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವಧಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳೂ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ(ಎಎಪಿ)ದ ನಾಯಕ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು ಡಿಎಂಕೆ ಪರ ಮತ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಗುಜರಾತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, 30 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತದ ಹೊರತಾಗಿ ರಸ್ತೆ, ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದೆಹಲಿ ಜನರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದರು. ಇದೀಗ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ. ತಪ್ಪಿಯೂ ಕೂಡ ಜನರು ಬಿಜೆಪಿ ಅಥವಾ ಎನ್ಡಿಎ ಅಥವಾ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಾವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದರು.
ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಜನರು ಡಿಎಂಕೆ ಪರ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ಬಿಜೆಪಿ ವಿಭಜನೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೈತ್ರಿ ನಡೆಸಿ, 27 ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಎನ್ಡಿಎ ಎಂಬುದು ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷವಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಜೆಪಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಬಿಜೆಪಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲಲಿ, ಬಿಡಲಿ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಿಎಂ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಡಿಎಂಕೆ ವಿರುದ್ಧದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ರಾಜ್ನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಅತ್ಯಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡನೆ ಮಸೂದೆಯು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಇದು ಪಾಸ್ ಆದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹೊಸಕಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಸಿದರು ಎಂದರು.
ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಎಎಪಿ ನಾಯಕ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಒಕ್ಕೂಟ ಅಥವಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ದೇಶ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
