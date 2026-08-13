NALSAR 2026ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಪದವೀಧರರ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಿಂಪಡೆದ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರಾಳ
ಸಿಜೆಐ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಕರಣ: ಬಹುಪಾಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಗ್ಧರು ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡ ನಂತರ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ(ಬಿಸಿಐ) ಈ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : August 13, 2026 at 10:17 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳು NALSAR ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಪದವೀಧರರನ್ನು ವಕೀಲರಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮನನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಬಿಸಿಐ) ಇಂದು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರಪರಾಧಿಗಳು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
"ಭಾರತೀಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ NALSAR ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಬರೆದ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
NALSARನ ಬಹುಪಾಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (2026ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರು) ಮುಗ್ಧರು. ಅವರಿಗೆ ಸಿಜೆಐಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರುವುದರಲ್ಲಿ ಒಲವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚರ್ಚೆಯ ವೇಳೆ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ವಾನುಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದರಂತೆ, ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ NALSAR ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಲು ಅರ್ಹರು. ಕೆಲವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನವರು ಮುಗ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಕುಲಪತಿಗಳ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಗಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯುತ್ತದೆ. ವರದಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬಾರದು" ಎಂದು ಬಿಸಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ NALSAR ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 2026ರ ವಕೀಲರಾಗಿ ಪದವಿ ಪಡೆದವರ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಬಿಸಿಐ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು.
NALSAR ಉಪಕುಲಪತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮನನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಪಡೆದ NALSAR ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಕೀಲರಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
NALSAR ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಅಧಿಕೃತ ವಾಸ್ತವಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂವಹನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗು ಇಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಿಂದ ವರದಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 19, 2026 ರಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದೆ.
NALSAR ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಯನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಐಗೆ ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಆಹ್ವಾನದ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂವಹನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಹಿದಾರರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವರದಿ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂದೂ ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
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