ETV Bharat / bharat

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ಗೇಮ್​ಚೇಂಜರ್​ ಆಗಲಿದೆಯಾ ₹10,000 ಧನಸಹಾಯ, ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್!​; ಇಲ್ಲಿದೆ ಗ್ರೌಂಡ್​ ರಿಪೋರ್ಟ್​

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ನಿತೀಶ್​​ ಕುಮಾರ್​ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ಹಿಡಿತ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

BIHAR ELECTION 2025
ಬಿಹಾರ ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್​​ಕುಮಾರ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 3, 2025 at 3:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪ್ರಣವ್​ ಚೌಧರಿ

ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಬಿಘಾ (ನಳಂದ): ನಿತೀಶ್​​ ಕುಮಾರ್​ಗೆ ಜನರು ಮತ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲದೇ ಯಾರೂ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿತೀಶ್​ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ.. ಇದು ಬಿಹಾರದ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಬಿಘಾ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ರಾಮ್ ಸ್ವರತ್ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರ ಮಾತು.

ಜೆಡಿಯು ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಹರ್ನೌತ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜಕೀಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಜೆಡಿಯು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಗೆಲುವು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತು.

ನಳಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್​​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ಸತತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಲಿ ಜೆಡಿಯು ಶಾಸಕ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನಿತೀಶ್​​ಕುಮಾರ್​
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನಿತೀಶ್​​ಕುಮಾರ್​ (ETV Bharat)

"ನಿತೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಜನರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ್​ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಜೆಡಿಯು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಖಚಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಚಂದ್ರದೇವ್ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ನಿತೀಶ್ ಅವರ ಹಿಡಿತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈ ಹರ್ನಾಟ್​: ಹರ್ನಾಟ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಬಿಘಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬಿಹಾರದ ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿವೆ. ನಿತೀಶ್ ಅವರು 1985 ರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮೊದಲು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. 1995 ರಲ್ಲಿ ಪುನರಾಯ್ಕೆಯಾದರು. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳ ರಚನೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹರ್ನಾಟ್ ನಿತೀಶ್ ಅವರ ಹಿಡಿತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್​​ಕುಮಾರ್​
ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್​​ಕುಮಾರ್​ (ETV Bharat)

ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ: ಸರ್ಕಾರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನೇರ ಲಾಭ ವರ್ಗಾವಣೆ (ಡಿಬಿಟಿ) ಮೂಲಕ 75 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 10,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯು ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್‌ಡಿಎ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಬಿಘಾದ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ಗೃಹಿಣಿ ಡೈಸಿ ದೇವಿ ಅವರು, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಹಣ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅದು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲದೇ, ಹಣ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿತೀಶ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಇದು ಡೈಸಿ ಅವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

ನಳಂದಾದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 3.6 ಲಕ್ಷ ಜೀವಿಕಾ ಗುಂಪುಗಳು: ನಳಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಂದರಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 3.6 ಲಕ್ಷ 'ಜೀವಿಕಾ' ಗುಂಪುಗಳಿವೆ. ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಅನೇಕರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು 2025 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ನಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ರೋಜ್‌ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ 75 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೇರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ 10,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಿದೆ. ನಂತರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತಲಾ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಾಟ್ನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 7,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿತೀಶ್ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಹಾರದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಲಂಚ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ವಾಗ್ದಾಳಿ: ​ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಇದನ್ನು 'ಲಂಚ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ (ಆರ್​ಜೆಡಿ) ನೇತೃತ್ವದ ಮಹಾ ಘಟಬಂಧನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನದ ಉನ್ನತಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್​: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವೆಂದರೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ದರ ಕಡಿತ. ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್​ ಯೋಜನೆಯು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದೆ. ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ ಬಳಿಕ ಜನರು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟಿವಿಗಳನ್ನು ಯಥೇಚ್ಚವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರವು ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಗೃಹಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 125 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಭರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1.67 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 125 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರಗಳು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಬಿಘಾದ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವಂತೆ, "ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುಂಕದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ: ಇಂದು ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್​ ಶಾ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ

ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಹೆಸರೇಳಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ಗೆ ಬೆದರಿಸಿದ ಆರ್​ಜೆಡಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

TAGGED:

BATTLEGROUND BIHAR
NALANDA
NITISH KUMAR
BIHAR POLLS
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

1973 ರಿಂದ 2025ರ ವರೆಗೆ..! ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳಿವು

29 ಕಿಮೋಥೆರಪಿ, 3 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾರಕ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಗೆದ್ದ 83ರ ಅಜ್ಜಿ

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ SUVಯ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್​ ರಿಲೀಸ್​: ಕುದುರೆಗಳ ಜೊತೆ ನ್ಯೂ ಲುಕ್​ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಪಿಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್​ ಸೀಟ್​ 85% ರಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೇ ಮೀಸಲು: ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.