ದೇಶದ 440 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಮಾಲಿನ್ಯ; ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಜಿಟಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
ದೇಶಾದ್ಯಂತ 440 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಎನ್ಜಿಟಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು.
Published : August 1, 2026 at 5:24 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಕೋರಿರುವ, 'ಮೂಲ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿ'ಯನ್ನು ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಗಮನಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಅಂತರ್ಜಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ 440 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಮಟ್ಟ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಅಂಶಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪರಿಸರವನ್ನು ವಿಷಮಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಎನ್ಜಿಟಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ದೇಶದ ಸುಮಾರು 56 ರಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಕೇಂದ್ರ ಅಂತರ್ಜಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು.
ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ತಜ್ಞ ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ಅಫ್ರೋಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು ಈ ವಿಷಯದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ, 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಅಂತರ್ಜಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ, ಮೂಲ ಜಲ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಂಡಳಿ ಗಮನಿಸಿತು.
ನಂತರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ರಂದು, ಏಪ್ರಿಲ್ನ ಕೊನೆಯ ವಾರದೊಳಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅಂತರ್ಜಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ತಿಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿತು. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ 'ಮೂಲ ಜಲ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿ'ಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಗಮನಿಸಿತು.
ಜೂನ್ 23ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ 'ಭಾರತದ ಅಂತರ್ಜಲ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬುಲೆಟಿನ್ ಮೂಲ ಅಂತರ್ಜಲ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಅಂತರ್ಜಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮೂಲ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿತು.
ಈ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲು 'ಮೂಲ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿ'ಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಪ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿವೃತ್ತ ಐಎಫ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ, ಮೂಲ ದತ್ತಾಂಶವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲು ಮಳೆಗಾಲಪೂರ್ವದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಅಥವಾ ಯೋಜನಾ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
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