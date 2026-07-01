ETV Bharat / bharat

ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಹೊಸ ಜೀವನ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಿದು!

68 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪಡೆದು ಗುಣಮುಖಗೊಂಡು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

barmer-mentally-unstable-man-nakhtaram-tied-to-tree-for-3-years-has-now-been-recovered-in-mukhyamantri-rehabilitation
ನಖ್ತಾರಾಮ್ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 1, 2026 at 4:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಾರ್ಮರ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ದೋಡಾದ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಗೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಕಳೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದ 68 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪಡೆದು ಗುಣಮುಖಗೊಂಡು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

68 ವರ್ಷದ ನಖ್ತಾರಾಮ್, ಬಾರ್ಮರ್​​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೌಹ್ತಾನ್ ಪ್ರದೇಶದ ದೇದುಸರ್ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪತ್ನಿ ಒಂಬತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು, ದೋಡಾದ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕ್ಷುಲಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವರು. ಅಲ್ಲದೇ, ನಖ್ತಾರಾಮ ನಿರಂತರ ಕೋಪ, ಅನುಮಾನ, ಚಿಂತೆ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಇವರು ಪದೇ ಪದೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೊಲ್ಲಲು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.

ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು: ಹೀಗೆ ನಖ್ತಾರಾಮ್​ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದರು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಳೆ, ಬಿಸಿಲು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದರು. ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ದೂರದಿಂದಲೇ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೂರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕುಡ್ಲದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ ಗೃಹವನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ಸುಧಾರಣೆ: ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುಟುಂಬ ಪುನರ್ವಸತಿ ಗೃಹದ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೊರೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಖ್ತಾರಾಮ್​ ಅವರನ್ನು ಗೃಹಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಮುಂದಾದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಅವರು ಕೊಳಕು ಬಟ್ಟೆ, ಎಣ್ಣೆ, ಸ್ನಾನ ಕಾಣದ ದೇಹ, ಕೂದಲು, ಕೊಳೆ ತುಂಬಿದ ಉಗುರ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಕಾಲಿಗೆ ಸರಪಳಿ ಬಿಗಿದ ಕಾರಣ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದರು.

ನಖ್ತಾರಾಮ್​ನನ್ನು ಪುನರ್ವಸತಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ​ ಕರೆತಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಂಡ ನಿಯಮಿತ ಸಂವಹನ, ಸಂಭಾಷಣೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪರ ವರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿತು. ಅನಿಲ್ ಶರ್ಮಾ, ಜರೀನಾ ಸಿಯೋಲ್, ಮಾಧೋಸಿಂಗ್, ಸಂತೋಷ್, ಜಮ್ನಾ, ಶಂಕರ್‌ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ವಿಮ್ಲಾ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ದಿನಕಳೆದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಆರೈಕೆ, ಸಂವಹನದಿಂದ ಅವರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ನಖ್ತಾರಾಮ್​ರಲ್ಲೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಯಿತು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರು. ನಖ್ತಾರಾಮ್ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವೃತ್ತಿಪರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸಹ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

ಏನಿದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ ಗೃಹ: 2025ರ ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಬಾರ್ಮರ್‌ನ 'ಸೊಸೈಟಿ ಟು ಅಪ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ರೂರಲ್ ಎಕಾನಮಿ' ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಗೃಹವು ಕುಡ್ಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ ಗೃಹವು ನಿರಾಶ್ರಿತರು, ವೃದ್ಧರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ಒದಗಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡ್ರಗ್ ಜಾಲದ ಕಿಂಗ್‌ಪಿನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧನ: ತೆಲಂಗಾಣದ ಈಗಲ್ ಪಡೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು

ಬಿಹಾರದ ಐವರು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ₹8 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ

TAGGED:

MENTALLY UNSTABLE MAN TIED TO TREE
NAKHATARAM CHAINED TO TREE BARMER
MUKHYAMANTRI REHABILITATION
RAJASTHAN REHABILITATION
MUKHYAMANTRI REHABILITATION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.