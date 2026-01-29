ETV Bharat / bharat

NCP ಚಿಹ್ನೆ 'ಗಡಿಯಾರ'ದಿಂದಲೇ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್​ ಮೃತದೇಹದ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ

ಬಾರಾಮತಿ ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್​ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಕೈಗಡಿಯಾರ.

baramati-plane-crash-ncps-clock-finally-becomes-ajit-pawars-identity
ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್​ ಧರಿಸಿದ್ದ ವಾಚ್​ (EETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 29, 2026 at 5:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪುಣೆ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಬಾರಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಎನ್​ಸಿಪಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಡಿಸಿಎಂ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶವೇ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದೆ. ಲಾರ್​ಜೆಟ್​ ವಿಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಬಾರಾಮತಿ ರನ್​ವೇಯಿಂದ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕಪ್ಪಳಿಸಿ, ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಪೋಟದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಐವರ ಮೃತದೇಹಗಳು ಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದವು.

ಭೀಕರ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್​ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದ್ದ ಗಡಿಯಾರ. ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್ ಅವರು ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಗಡಿಯಾರದಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು.

ವಿಶ್ವಸನೀಯ ಮೂಲಗಳು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಅವರು ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ವಾಚ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಇದು ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್​ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಎಂದು ಗುರುತು ಹಿಡಿದರು. ಛಿದ್ರಗೊಂಡ ಮೃತದೇಹದ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಚ್‌ನ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ.

ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಜೆಂಟಾ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಐಕಾನಿಕ್ ರಾಯಲ್ ಓಕ್ ವಾಚ್, ಎನ್‌ಸಿಪಿ ನಾಯಕನ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ವಾಚ್​ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಆಪ್ತ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರ ಮೃತದೇಹದ ಪತ್ತೆಗೂ ನೆರವಾಗಿದೆ.

ಛಿದ್ರಗೊಂಡ ದೇಹಗಳ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಾಚ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಮಯ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್, ವಾಚ್​ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಳಿ ರೊಲೆಕ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದುಬಾರಿ ವಾಚ್​ಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಶರದ್​ ಪವಾರ್​ ಅವರ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬಳಿಕ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್​ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣಾ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಿರಹಿತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್ ಅವರ​ ಆಪ್ತರು, ದಾದಾ ರಾಯಲ್​ ಓಕ್​ ಸ್ವಿಸ್​ ವಾಚ್​ ಅನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಮಯಪಾಲನೆಯಿಂದಲೇ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಕೆಲಸವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಸಮಯ ಉಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

AJIT PAWAR DEADBODY IDENTITY
NCP CLOCK SYMBOL
ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್​
BARAMATI PLANE CRASH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.