ಬಾರಾಮತಿ ವಿಮಾನ ದುರಂತ: ದತ್ತಾಂಶ ಮರುಪಡೆಯಲು ವಿದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿದ AAIB
ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾಲುದಾರರು ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತೆ AAIB ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
Published : February 17, 2026 at 4:27 PM IST|
Updated : February 17, 2026 at 4:40 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಡಿಸಿಎಂ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಬಾರಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಎಐಬಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪತನಗೊಂಡ ವಿಮಾನ ಲಯರ್ಜೆಟ್ 45ನ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ (ಸಿವಿಆರ್)ನ ದತ್ತಾಂಶ ಮರುಪಡೆಯಲು ವಿದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ವಿಶೇಷ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಎಎಐಬಿ, ಲಯರ್ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ತನಿಖಾ (ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳ ತನಿಖೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2017 ಮತ್ತು ಐಸಿಎಒ ಅನುಬಂಧ 13ರ ಅಡಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜನವರಿ 28ರಂದು ಬಾರಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಪತನಗೊಂಡ ವಿಮಾನ ಎರಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಫ್ಲೈಟ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳು ದುರಂತದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ತೀವ್ರವಾದ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. AAIB ಪ್ರಕಾರ L3-ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಡೇಟಾ ರೆಕಾರ್ಡರ್ (DFDR) ಅನ್ನು ಅದರ ಫ್ಲೈಟ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹನಿವೆಲ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ (CVR) ವಿವರವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದತ್ತಾಂಶ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾಲುದಾರರು ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರಿತ, ಸಮಗ್ರ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ನಿಗದಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ಕೆ.ರಾಮ್ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ತನಿಖೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಪತನಗೊಂಡ ಲಿಯರ್ಜೆಟ್ ವಿಮಾನದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕ, ತ್ವರಿತಗತಿಯ ತನಿಖೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ನಿಗದಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದೊಳಗೆ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಎಎಐಬಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.
