70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10 ಗೋಡಂಬಿ ಪ್ರಭೇದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ
ಗೋಡಂಬಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವೊಂದು ಕಳೆದ 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10 ಗೋಡಂಬಿ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
Published : June 29, 2026 at 4:37 PM IST
ಅಮರಾವತಿ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ರಾಜ್ಯದ ಬಾಪಟ್ಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಡಂಬಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಕೃಷಿ ಮುಂದುವರೆಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಏಳು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ 10 ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. 1955ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗು ಸಸ್ಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ರೈತರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕೇಂದ್ರ 1982ರಲ್ಲಿ ಆರು ಗೋಡಂಬಿ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ದ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ.
ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 1992ರಲ್ಲಿ BPP-8 ಮತ್ತು BPP-9 ಎಂಬೆರಡು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು. 2017ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು ರೈತರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸುಧಾರಿತ BPP-10 ಮತ್ತು BPP-11 ಎಂಬ ಮತ್ತೆರಡು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ಒಟ್ಟು 10 ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಗೋಡಂಬಿ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಬೇಧವೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಇಳುವರಿ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈಗ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಭರವಸೆಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾರ್ಗಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿವೆ. H-218, H-491, H-464, H-472 ಮತ್ತು H-474 ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿವೆ.
ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಪಾರ್ವತಿಪುರಂ ಮತ್ತು ಬಾಪಟ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಳುವರಿ, ಗುಣಮಟ್ಟ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕತೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೈಬ್ರಿಡ್ಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಎರಡು ಉತ್ತಮ ತಳಿಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.
"ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗೋಡಂಬಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಇತರ ಗೋಡಂಬಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಪಟ್ಲಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಗೋಡಂಬಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು:
|ವರ್ಷ
|ಗೋಡಂಬಿ ಪ್ರಭೇದ
|1982
|ಬಿಪಿಪಿ-1
|1982
|ಬಿಪಿಪಿ-2
|1982
|ಬಿಪಿಪಿ-3
|1982
|ಬಿಪಿಪಿ-4
|1982
|ಬಿಪಿಪಿ-5
|1982
|ಬಿಪಿಪಿ-6
|1992
|ಬಿಪಿಪಿ-8
|1992
|ಬಿಪಿಪಿ-9
|2017
|ಬಿಪಿಪಿ-10
|2017
|ಬಿಪಿಪಿ-11
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