ETV Bharat / bharat

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್​ ಕೆಲಸ 5 ದಿನಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆ: ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ವಿಫಲ, ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮುಷ್ಕರ ಖಚಿತ?

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 28 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್​ ಯೂನಿಯನ್​ಗಳ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಯುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜನರು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಮುಗಿಸಿಬಿಡಿ.

BANK STRIKE
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2026 at 8:45 PM IST

|

Updated : September 22, 2026 at 9:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್​ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳನ್ನು 5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಕುರಿತು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆ ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ನಡೆದ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28, 29 ಮತ್ತು 30 ರಂದು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಯುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್'ಗೆ ಲಭ್ಯವಾದ 'ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್'ನ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಐಬಿಎ) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫೋರಂ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಮುಷ್ಕರ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಇಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಐಬಿಎ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್​ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳನ್ನು 5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತು.

ಆದರೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಖರ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಷ್ಕರದ ಕುರಿತು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಯುಎಫ್‌ಬಿಯು ಹೇಳಿತು. ಸಂಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮೂಡದ ಕಾರಣ, ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಫೋರಂ ತನ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿತು.

ಸಭೆಯ ನಂತರ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್' ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (AIBEA) ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಎಚ್. ​​ವೆಂಕಟಾಚಲಂ, "ಮಂಗಳವಾರದ ಸಂಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: "ಹಿಂದಿನ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ 5 ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮುಷ್ಕರ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವೆಂಕಟಾಚಲಂ ಅವರು, "ಯಾವುದೇ ದೃಢ ಭರವಸೆ ಕೊಡದೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅವರ ಮನವಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಯುವುದು ಖಚಿತ" ಎಂದರು.

ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿದೆ?: ಮುಷ್ಕರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಗದು ವಹಿವಾಟು ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಗಳಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಮುಷ್ಕರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಮನವಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನೌಕರರು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಸೋಮವಾರ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು 5 ದಿನಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್​ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿತ್ತು.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ಭಾನುವಾರವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮುಷ್ಕರ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನವೂ ಆಗಿದೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ.

ಯೂನಿಯನ್​ಗಳ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್​ ಲಿಂಕ್ಡ್​​ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್​ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಐದು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

Last Updated : September 22, 2026 at 9:03 PM IST

TAGGED:

5 DAY BANKING SERVICE
BANKING SERVICE
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್​ ಕೆಲಸ ಇಳಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆ
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಷ್ಕರ
BANK STRIKE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.