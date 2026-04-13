ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ₹6.5 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ; ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೆರೆ

ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಣ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ವೊಬ್ಬನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 13, 2026 at 2:09 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಬೇಗಂಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅನಿವಾಸಿ (ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ) ಭಾರತೀಯ ಖಾತೆದಾರರ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ವಿದೇಶ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಲಾಭ ಪಡೆದು ನಕಲಿ ಸಹಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 6.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪರಿತೋಷ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಬೇಗಂಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2017ರಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ವಂಚನೆಯಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಬಳಸಿ ಬಂಧನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಖಾತೆದಾರ ಪರಿತೋಷ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಗ್ರಾಹಕರು ನೇರವಾಗಿ ಶಾಖೆಗೆ ಬರದ ಹೊರತು ನೀಡಬಾರದ 42 ಲೂಸ್ ಲೀಫ್ ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದರು. ನಾನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಸಹಿಗಳನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಚೆಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹಣವನ್ನು ಇತರ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಿಇಒ ಅಮಿತಾಭ್ ಚೌಧರಿ ಅವರಿಗೆ ಇಮೇಲ್‌ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನನ್ನ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಂತ್ರಸ್ತರ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಂಜಗುಟ್ಟ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ವಿವಿಧ ಕಲಂಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವೆಂಕಟರಮಣ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

