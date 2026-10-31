ಹಬ್ಬಗಳ ಸರಣಿ: ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ 16 ದಿನ ರಜೆ!
ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹಲವು ಹಬ್ಬಗಳು ಆಚರಿಸುವ ಕಾರಣ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 16 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
Published : October 31, 2026 at 4:18 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ. ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಹಬ್ಬಗಳಿವೆ. ದೀಪಾವಳಿ, ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ, ಛತ್ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಗುರುನಾನಕ್ ಜಯಂತಿ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರಲಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಿಗದಿತ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲದೆ, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರಗಳಂದು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಜಮಾ ಮಾಡಲು, ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಇತರೆ ತುರ್ತು ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಗ್ರಾಹಕರು, ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
2026 ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 9 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನಗಳಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒಟ್ಟು 16 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಜಾದಿನಗಳು ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
ನವೆಂಬರ್ 9 ರಂದು, ದೀಪಾವಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ, ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ದಿನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜೈಪುರ, ಕಾನ್ಪುರ, ಲಕ್ನೋ, ಚಂಡೀಗಢ, ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್, ಇಂಫಾಲ, ಅಗರ್ತಲಾ ಮತ್ತು ಭೋಪಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು, ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಸಂವತ್ ಹೊಸ ವರ್ಷದಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್, ಮುಂಬೈ, ನಾಗ್ಪುರ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಬೇಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು, ಭಾಯ್ ದೂಜ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಜಯಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಮ್ಲಾ, ಕಾನ್ಪುರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್, ಇಂಫಾಲ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.
ನವೆಂಬರ್ 13 ರಂದು, ಮೇಘಾಲಯದ ಶಿಲಾಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ವಾಂಗಲಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಛತ್ ಪೂಜೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ನವೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ) ಮತ್ತು ರಾಂಚಿ (ಜಾರ್ಖಂಡ್) ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.
ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಇಗಾಸ್-ಬಗ್ವಾಲ್ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ) ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 23 ರಂದು 'ಸೆಂಗ್ ಕುಟ್ ಸ್ನೆಮ್' ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಶಿಲಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಗುರುನಾನಕ್ ಜಯಂತಿ, ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮತ್ತು ರಹಸ್ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೆಹಲಿ, ಪಂಜಾಬ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ನವೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ (ಕರ್ನಾಟಕ) ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 1, 8, 15, 22 ಮತ್ತು 29 ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನವೆಂಬರ್ 14 (ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ) ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 28 (ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ) ರಂದು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ.
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