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ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನುಸುಳಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕುಟುಂಬ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ದಂಪತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಕುಟುಂಬ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 29, 2026 at 3:22 PM IST

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ಬಂಕಾ(ಬಿಹಾರ): ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಧಾ - ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ದಂಪತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ದಂಪತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇವರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ್ ರೈ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಇವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರಿಶಾಲ್ ನಿವಾಸಿ ಮಿಲ್ಟನ್ ಹಲ್ದಾರ್ ಎಂದೂ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಢಾಕಾದ ಮುನ್ಶಿಗಂಜ್ ನಿವಾಸಿ ಜುಮರಾಣಿ ದಾಸ್ ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಥವಾ ವಾಸಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರಣೆ ನಂತರ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರನ್ನೂ ಕೋರ್ಟ್​ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ದಂಪತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದಲ್ಲಾಳಿಗೆ 20,000 ಪಾವತಿಸಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದಾಗಿ ಇವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಡಿ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಬಿಹಾರದ ಬಂಕಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮದಾಹ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಬಂಕಾ ಎಸ್ಪಿ ಅಮಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಪೊಲೀಸರು ಇಡೀ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮ ಜಾಲಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಲ್ವರನ್ನೂ ಭಾಗಲ್ಪುರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

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