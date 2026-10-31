ಭಾರತದ ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ವಿರೋಧ, ಗಂಗಾ ನದಿ ಒಪ್ಪಂದ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನ ಆಗ್ರಹ
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವು, ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಗಣೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಸಿಪಿ ಸಂಚಾಲು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 31, 2026 at 4:30 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 4:43 PM IST
ಢಾಕಾ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ): ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಒದಗಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇದೆ ವೇಳೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಗಂಗಾ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಎನ್ಸಿಪಿ) ಸಂಚಾಲಕ ನಹಿದ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವು, ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಗಣೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಗಂಗಾ ನದಿ ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಾಂಗ್ಲದೇಶ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರೊತೊಮ್ ಅಲೊ ಮತ್ತು ಬಿಡಿನ್ಯೂಸ್24ನ್ಯೂಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
2024ರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೇತೃತ್ವದ ಚಳವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾಯಕರು 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ಎನ್ಸಿಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಇಸ್ಲಾಂ, ಜಪಾನ್ ಕೂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅಕ್ರಮ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ತಾರಿಖ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಜನರು ಈ ರೀತಿ ಅಕ್ರಮ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರಿಂದ 29ರವರೆಗೆ ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ರೆಹಮಾನ್, ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮವು ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಹಾಗೂ ಭೌಗೋಳಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವುದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಮಾನ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ವಲಯವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಲು ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜಪಾನ್ ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಜೈಕಾ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಆಗ್ನೇಯ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮಾತಾರ್ಬಾರಿ ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಬಂದರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಜಪಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಂದರನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯೊಂದನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸರಪಳಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಹುಮಾಯೂನ್ ಕಬೀರ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಜಪಾನ್ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ದೇಶದ ಕುರಿತಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ದೇಶದ ಉಲ್ಲೇಖವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯು ಕೇವಲ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಢಾಕಾ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
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