ETV Bharat / bharat

ಬಾಂಗ್ಲಾ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ವಿರುದ್ಧ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ದ್ವೇಷ ಹೆಚ್ಚಳ: ಜಮೈತ್​ ಉಲೇಮಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಏಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದ ಜಮೈತ್​ ಉಲೇಮಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೌಲಾನಾ ಅರ್ಷದ್​ ಮದನಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿನ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೂ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

JAMIAT ULAMA CHIEF ARSHAD MADANI
ಜಮೈತ್​ ಉಲೇಮಾ ಎ ಹಿಂದ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೌಲಾನಾ ಅರ್ಷದ್​ ಮದನಿ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 30, 2025 at 1:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿಂಸಾಚಾರ, ದಾಳಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ದ್ವೇಷವೂ ಆತಂಕಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಮೈತ್​ ಉಲೇಮಾ ಎ ಹಿಂದ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೌಲಾನಾ ಅರ್ಷದ್​ ಮದನಿ ಹೇಳಿದರು.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮದನಿ, ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಬೇಸರ ತರಿಸುವ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮ್​ ತತ್ವಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು. ಗುಂಪು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹತ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ ಕೊಲೆಯಲ್ಲ, ಕ್ರೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಾಗರಿಕತೆಯ ಪರಮಾವಧಿ. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಖಂಡಿಸಿದರೂ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಂನ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದವರು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಸ್ಲಾಂನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಮದನಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ದ್ವೇಷ ಹೆಚ್ಚಳ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಜಮೈತ್ ಉಲೇಮಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದೊಳಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ವಾತಾವರಣವು ಗಂಭೀರ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮ ದ್ವೇಷ ದೇಶವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್​​ಮಸ್​​ ಆಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಮದನಿ, "ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದಿ ಅಂಶಗಳು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲಿನ ನೇರ ದಾಳಿ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಚರ್ಚ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯವು ತಮ್ಮ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಿಧ ಘಟನೆಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ: ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬಿಹಾರದ ನಳಂದದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಸಲಾಯಿತು. ಆತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ದಲಿತ ಯುವಕನನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮೂವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಗುಂಪೊಂದು ಥಳಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಇಬ್ಬರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಮದನಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸದೆ ಇರುವುದು ದುಃಖಕರ ಸಂಗತಿ. ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಮಾನ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗುಂಪು ಹಲ್ಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಾದನೀಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ, ಶೇಖ್ ಉಲ್ ಹಿಂದ್, ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತರ ಹಿರಿಯರು ಕನಸು ಕಂಡ ಭಾರತ ಇದಲ್ಲ" ಎಂದು ಮದನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

JAMIAT CHIEF
BANGLADESH LYNCHING
BANGLADESH VIOLENCE
ಜಮೈತ್​ ಉಲೇಮಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
JAMIAT ULAMA CHIEF ARSHAD MADANI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.