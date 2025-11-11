ETV Bharat / bharat

ಇದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪುರಸಭೆಗಳಲ್ಲೊಂದು: ಈಗಿನ ಆಂಧ್ರ ರಾಜಧಾನಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಈ ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ!

ವಿಜಯವಾಡಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಬಂಡಾರು: ದೇಶದ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪುರಸಭೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಊರಿದು

Bandaru Once Bigger than Vijayawada
ಇದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪುರಸಭೆಗಳಲ್ಲೊಂದು (EENADU/ ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 11, 2025 at 4:33 PM IST

ಮಚಿಲಿಪಟ್ಟಣಂ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಇದು ಸಮೃದ್ಧ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರ. ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸವೂ ಈ ಸಿಟಿಗೆ ಇದೆ. ಅದುವೆ ಈ ಮಚಿಲಿಪಟ್ಟಣಂ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಮಸುಲಿಪಟಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂಡಾರು ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಇದು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಬಂದರು ಪಟ್ಟಣವು ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮತ್ತು ಡಚ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್​ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳವಳಿಗಳ ಉದಯ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೂ ಈ ನಗರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಬಂಡಾರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಕೂಡಾ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ನಗರಕ್ಕಿದೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ನಗರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಬ್ರೌನ್ ಡೋರಾ ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಚಲಿಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬಂಡಾರುವಿನಿಂದ ಜವಳಿಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ರೋಮ್, ಪರ್ಷಿಯಾ, ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಂಡಾರು ಮಸ್ಲಿನ್ ಮತ್ತು ಕಲಂಕಾರಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆ ವೈಭವದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಮಸುಲಿಪಟಂ ಕ್ರಮೇಣ ಆಧುನಿಕ ಮಚಲಿಪಟ್ಟಣವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡರೂ, ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿಯೇ ಇದೆ.

ಪುರಸಭೆಯ ಇತಿಹಾಸ: ಮಚಿಲಿಪಟ್ಟಣಂ ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಪುರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪುರಸಭೆಯೂ ಹೌದು. ಇದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೆಯ ಪುರಸಭೆಯಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಮಸುಲಿಪಟ್ಟಣವನ್ನು 1865 ರಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೇ ಇದನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪುರಸಭೆಯಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅದರ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ 19.46 ಚದರ ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂಡಾರು ಪಟ್ಟಣ, ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರದೇಶ, ಸರ್ಕಾರುತೋಟ, ಮಾಚವರಂ ಮತ್ತು ಚಿಲಕಲಪುಡಿ ಸೇರಿವೆ. 1925 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಮಚಲಿಪಟ್ಟಣವು "ಎ ಗ್ರೇಡ್" ಪುರಸಭೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಏರಿತು, ಇದು ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಸಾಹತುಗಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಅವರು ಇದನ್ನು ಅವಕಾಶಗಳ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರು. 1864ರ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪ್ರವಾಹ 30,000 ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆತಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮಚಲಿಪಟ್ಟಣಂ ತನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವಾಡದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 9,336 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಂಡಾರು ಆಗ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿತ್ತು.

