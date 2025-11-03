ETV Bharat / bharat

ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ ದೀಪಾವಳಿ: ಇದರ ಮಹತ್ವ, ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮಾರ್ಗ, ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಾಗಿ!

ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ದೇವ್ ದೀಪಾವಳಿ (ETV Bharat)
ವಾರಾಣಸಿ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ದೇವ್ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಇದನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಶಿ(ವಾರಾಣಸಿ)ಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು. ವಿಶೇಷ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗುವುದು ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ದೇವ್ ದೀಪಾವಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಾರಾಣಸಿಯ 84 ಅರ್ಧವೃತ್ತಾಕಾರದ ಘಾಟ್‌ಗಳು ಮಿನುಗುವ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಹ ಸಾಲದು.

ಘಾಟ್​ಗಳನ್ನು ದೀಪಗಳಿಂದ ಬೆಳಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಗಂಗಾ ಆರತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲೆಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದುಂಟು. ಈ ವೈಭವವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಕ್ತರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಶಿಗೆ ಬಂದಿಳಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಾರಾಣಸಿಯ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಬಹುತೇಕ ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಾಶಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ದೋಣಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಭಕ್ತರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅದರ ದರ ಕೂಡ ಏರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಅಚ್ಚರಿಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಭಕ್ತ ಗಣ (ETV Bharat)

ನೀವು ಸಹ ದೇವ್ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ವಾರಾಣಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕೆ?: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುವುದು?, ಹೋಟೆಲ್ ಹೇಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು?, ದೋಣಿ ವಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆನಂದಿಸುವುದು? ಮತ್ತು ದೇವ್ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದರೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ವಾರಣಾಸಿಯ ಹೋಟೆಲ್‌ (ETV Bharat)

ದೇವ್ ದೀಪಾವಳಿಯ ಮಹತ್ವ: ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದೇವ್ ದೀಪಾವಳಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಶಿವನು 'ತ್ರಿಪುರಾಸುರ' ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ವಿಜಯದ ಸಂಖ್ಯೆತವಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತ್ರಿಪುರಾಸುರ ಸಂಹಾರದಿಂದ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಯಿತಂತೆ. ಇದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಥೆಯಾದರೂ ಅಂದಿನಿಂದ, ಈವರೆಗೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದರೆ, ದೇವ್ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಗಂಗಾನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಶಿವನೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಿದಂತೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತರದ್ದಾಗಿದೆ.

ಬನಾರಸ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಿನಿಸು (ETV Bharat)

ಈ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗಂಗಾ ಆರತಿ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿ ಧರ್ಮದ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆರತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ದಿನದಂದು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಗಂಗೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಪಟಾಕಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು.

(ವಾರಣಾಸಿ ಘಾಟ್‌ (ETV Bharat)

ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ: ನೀವು ದೇವ್ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾರಾಣಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸವಾಲು ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬುಕ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲದೇ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲು, ವಾರಾಣಸಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆರಿಸಿ. ನೀವು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ನೀವು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಥವಾ ಬನಾರಸ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ, ನೀವು ಕೇವಲ 20 ರಿಂದ 50 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕಾಶಿಯ ಘಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಾರಾಣಸಿಯ ದಶಾಶ್ವಮೇಧ ಅಥವಾ ಅಸ್ಸಿ ಘಾಟ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 100 ರಿಂದ 150 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.

ಬನಾರಸ್‌ ಪಾನ್​ (ETV Bharat)

ನೀವು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೊರಗೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 200 ರಿಂದ 250 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಾರಾಣಸಿಯ ಘಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಅಥವಾ ಘಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ನೀವು ಕ್ಯಾಂಟ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್, ಗೋಡೌಲಿಯಾ, ದಶಾಶ್ವಮೇಧ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಿ ಘಾಟ್‌ಗಳ ಬಳಿ ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ವಾರಾಣಸಿ ಘಾಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ಘಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ವಾರಾಣಸಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ದೇವ್ ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದಂದು ಬಹುತೇಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೀವು ಸಿಗ್ರಾ, ಲಕ್ಸಾ, ಕ್ಯಾಂಟ್, ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್, ಲಂಕಾ, ಸೋನಾರ್ಪುರ್, ಶಿವಲಾ, ಮೈದಾಗ್ಗಿನ್, ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವು ಘಾಟ್‌ಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು ಕೇವಲ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಘಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ 1,000 ರಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ನೀರಿನ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ (ETV Bharat)

ನಿಮ್ಮ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಹೀಗಿರಲಿ: ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರವು ದೇವ್ ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದಂದು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೋಣಿಗಳು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಆ ದಿನ ನೀವು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಘಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಶೇರಿಂಗ್​ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಸ್ಸಿ ಘಾಟ್‌ನಿಂದ ದಶಾಶ್ವಮೇಧ ಘಾಟ್‌ಗೆ ಮತ್ತು ದಶಾಶ್ವಮೇಧದಿಂದ ನಮೋ ಘಾಟ್‌ಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಅಸ್ಸಿ ಘಾಟ್‌ನಿಂದ ದಶಾಶ್ವಮೇಧ ಘಾಟ್‌ಗೆ ಮತ್ತು ದಶಾಶ್ವಮೇಧದಿಂದ ನಮೋ ಘಾಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 100 ರಿಂದ 200 ರೂಪಾಯಿಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಈ ವೇಳೆ ದೋಣಿ ವಿಹಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಕೇಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ನೀವು ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡಿ 100 ರಿಂದ 200 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಸನವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ದೋಣಿ ವಿಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಗೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು.

ಬನಾರಸ್‌ನ ಲಸ್ಸಿ (ETV Bharat)

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು: ನೀವು ಈ ದಿನದಂದು ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದ ನಂತರ, ಬಾಬಾ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಲ ಭೈರವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ, ದುರ್ಗಾಕುಂಡ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದುರ್ಗಾಕುಂಡ್ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಕಟ ಮೋಚನ್ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ ಬಜಾರ್ ಚೌಕ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ವೇಳೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯನ್ನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯದಂತೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

ದೇವ್ ದೀಪಾವಳಿ (ETV Bharat)

ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಘಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ: ಈ ದಿನದಂದು, ವಾರಾಣಸಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಘಾಟ್‌ಗಳು ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ದಶಾಶ್ವಮೇಧ ಘಾಟ್, ಅಸ್ಸಿ ಘಾಟ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಗಂಗಾ ಘಾಟ್‌ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಉತ್ತಮ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಘಾಟ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಿ ಘಾಟ್‌ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ತುಳಸಿ ಘಾಟ್ ಮತ್ತು ಭದೈನಿ ಘಾಟ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. ಅಲ್ಲದೇ, ನೀವು ದಶಾಶ್ವಮೇಧಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಘಾಟ್ ಮತ್ತು ಲಲಿತಾ ಘಾಟ್‌ಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ರಾಜ್‌ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ರಾಜ್‌ಘಾಟ್ ಮತ್ತು ನಮೋ ಘಾಟ್‌ಗೆ ಸಹ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಘಾಟ್‌ಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಅಲ್ಲದೇ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಪಟಾಕಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.

ದೋಣಿ ಪ್ರಯಾಣ (ETV Bharat)

ಗಂಗಾ ಆರತಿ ಹೀಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ: ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಂಗಾ ಆರತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ವಾರಾಣಸಿಯ ಅಸ್ಸಿ ಘಾಟ್ ಮತ್ತು ದಶಾಶ್ವಮೇಧ ಘಾಟ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಭವ್ಯ ಗಂಗಾ ಆರತಿ ದಶಾಶ್ವಮೇಧ ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 6:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸುಂದರ ಗಳಿಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ಜನಸಂದಣಿ ಆಗುವ ಮುನ್ನವೇ ದಶಾಶ್ವಮೇಧ ಘಾಟ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ಭವ್ಯ ಗಂಗಾ ಆರತಿಯನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಘಾಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಾಗ, ನೀವು ಕಚೋರಿ ಜಲೇಬಿ, ಲಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಬನಾರಸಿ ಪಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಗೋಡೌಲಿಯಾ ಚೌಕದಲ್ಲಿ, ಬನಾರಸ್‌ನ ಥಂಡೈ ಮತ್ತು ಲಸ್ಸಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಚೌಕ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬನಾರಸ್ ಕಚೋರಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು.

ದೇವ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ: ದೇವ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ AI ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾರಾಣಸಿಯ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ (ANPR) ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಂಕಿತರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಗರದಾದ್ಯಂತ 2576 ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲು ಒದಗಿಸಲಿದ್ದು, ಕಾಶಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಡೌಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಿ ಘಾಟ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಥರ್ಡ್ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು 400 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ಕ್ರೈಮ್ ಸರ್ವರನ್ ಟಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೀರಿನ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡೈವರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 10 ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ಉಪ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ತಂಡವು 30-35 ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ತಂಡಗಳು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

