ಗಿಡಕ್ಕಿಂತ ಗೊನೆಯೇ ದೊಡ್ಡದು: 7 ಅಡಿಗೂ ಉದ್ದ, ಒಂದೇ ಗೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಬಾಳೆಕಾಯಿ! ಅಚ್ಚರಿಯೋ ಅಚ್ಚರಿ...

ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಕಾಯಿಗಳ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ನೆಲವನ್ನು ಅಗೆದು ಗುಂಡಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 20, 2025 at 8:07 PM IST

ಶಾಂತಿಪುರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯ ತನ್ನ ಕವಿಗಳು, ಚಿತ್ರಕಾರರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಸಮೃದ್ಧ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನೆಲವೆಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಗಿಡದಿಂದಲೂ ಈ ರಾಜ್ಯ ಉಳಿದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿದೆ ಎಂದರೆ ನಂಬುವಂತದ್ದಾ? ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಗೊನೆಯೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಂತಿಪುರ​​ ನಗರದ ನಾಡಿಯಾ, ಫುಲಿಯಾ ಪರೇಶ್‌ನಾಥ್‌ಪುರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಗಿಡವು ಗೊನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಅಗೆದು ಮಾಲೀಕ ಯುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರ ನಿರಂಜನ್ ಸರ್ಕಾರ್​ ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಚುಂಬಿಸುವ ಬಾಳೆಗೊನೆ ನೋಡಲು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ್​ ಅವರ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಜನರು ಗುಂಪುಗೂಡುತ್ತಾರೆ.

2009ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಿರಂಜನ್ ಸಸ್ಯ ಪ್ರೇಮಿ. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನೇ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಉತ್ಸಾಹಿ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಗಾರನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. "ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾವಿರ ಕಾಯಿಗಳ ಗುಂಪಿನ ಬಾಳೆ ಗಿಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ನಾನು ಕುತೂಹಲಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾನು ಒಂದು ಸಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ನನ್ನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ನಿರಂಜನ್ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಬಾಳೆಗೊನೆಯ ರಹಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

7 ಅಡಿ ಮೀರಿದ ಬಾಳೆಗೊನೆ: ಆ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟ ನಂತರ ನಡೆದದ್ದು ಅವರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಚಿಗುರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು, ಮತ್ತೂ ಅದು ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಚಿಗುರುಗಳು ನಿಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಬಾಳೆಗೊನೆ ನೆಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ನೋಡುಗರು 'ಭೂಮಿ ಚುಂಬೋನ್​ ಹಜಾರಿ ಕಲಾ' (Bhumi Chumbon Hazari Kala) ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ. ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕುವಾಗ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ನಿರಂಜನ್​​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿಜಿತ್​ ಬಿಸ್ವಾಸ್​ ಎಂಬುವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಹಜಾರಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಿರಂಜನ್ ಬಾಬು ಅವರ ಸಸ್ಯವು ಫಲ ನೀಡುವವರೆಗೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಸ್ಯಗಳು, ಹೂವುಗಳು, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು ಈ ವಿಧವು ಬಂಗಾಳದ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾಲೇಜೊಂದರ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, "ಕೆಲವರು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

