ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಬವಣೆ: ಒಂದು ಟನ್ಗೆ ಕೇವಲ 1,000 ರೂಪಾಯಿ; ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಯ್ತು ಬೆಳೆ
ಆಂಧ್ರದ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 21, 2025 at 8:30 PM IST
ಅನಂತಪುರ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಹಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವು ರೈತರಿಗೆ ಕಹಿಯನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಆಂಧ್ರದ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಂದು ಟನ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ 28,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಟನ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 1,000 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ!. ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ಸಹ ಮರುಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ನರಪಳ ಮಂಡಲದ ಗಡ್ಡಂ ನಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾದ ರೈತನೊಬ್ಬ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ದನಕರುಗಳು ಮತ್ತು ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರೈತರು ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ತೋಟಗಳನ್ನೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30,000 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ರೈತರು ಎಕರೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಮರುಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಶೀತ ಹವಾಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲೆಗಳು ಸೀಳುತ್ತಿವೆ, ಕಾಂಡಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ.
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಬಂದರು ರಫ್ತು ಸಾಗಣೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈ ದೇಶಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ ಮುಂಬೈನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅನಂತಪುರದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಗಳಿಂದ ರಫ್ತು, ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ.
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಜನ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು 40–70 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 15 ರೂ. ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಸಮಾನತೆಯು ರೈತರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಂದ ಜೇಬಿಗಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಪಾರ ಲಾಭವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದೀಗ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆದ ರೈತರು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಅನೇಕರು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾವು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ?" ಎಂದು ಅನಂತಪುರದ ದುಃಖಿತ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
