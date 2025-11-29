ETV Bharat / bharat

ಬಿದಿರಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರಾಣಿ: ಕೇವಲ ₹2 ಸಾವಿರದಿಂದ​ ಆರಂಭಿಸಿ ಮಿಲಿಯನ್​ಗಟ್ಟಲೇ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪೂನಂ!

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಮೂಲಕ ಜನಮನ್ನಣೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಪರೂಪದ ಬಿದಿರಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಜಾಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸವಿಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿದಿರಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ (ETV Bharat)
November 29, 2025

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ (ಹರಿಯಾಣ): ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಊಟದ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದು ಇದ್ದರೆ ಆಹಾ ಊಟದ ಘಮ್ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಂಬೆ, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪಿಯಕಾಯಿಯನ್ನು ಸವಿದಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೋರ್ವ ಗೃಹಿಣಿ ಬಿದಿರಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಹರಿಯಾಣದ ಯಮುನಾನಗರದ ಪೂನಂ ಸೈನಿ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಬಿದಿರಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಜಾಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಕೇವಲ 2,000 ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ ಇವರು ಇಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸ್ಟಾಲ್​ ಹರಿಯಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರನ್ನು ಸಹ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಖಾದ್ಯಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಗ್ರಹ, ಮಸಾಲೆಗಳ ಸುವಾಸನೆಯ ನಡುವೆ, ಪೂನಂ ಅವರ ಅಂಗಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಬಿದಿರಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪೂನಂ ಸೈನಿ (ETV Bharat)

ಸಮಾಜದ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ: ಸದ್ಯ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೂನಂ, ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 30 ಮಹಿಳೆಯರು ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ, ಪೂನಂ ತಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜದ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವೈವಿದ್ಯಮಯ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳ ತಯಾರಕಿ ಪೂನಂ ಸೈನಿ (ETV Bharat)

ಇಂದು ಪೂನಂ ಅವರು ಚಟ್ನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾವಯವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜೊತೆಗೆ 15ರಿಂದ 16 ಬಗೆಯ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಬಗೆಯ ಜಾಮ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಿದಿರಿನ ಮುರಬ್ಬ ಸೇರಿವೆ. ಇವು ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳ.

ಪೂನಂ ಸ್ಟಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಜಾಮ್ (ETV Bharat)

ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ: 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೂನಂ, ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಸವಾಲಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ''ನಾನು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ 2019ರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗಿದು ಸುಲಭದ ದಾರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ನನ್ನ ಪತಿ ಬೇರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಡುಗೆಯ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಆತಿಯಾದ ಆಸಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ನನಗೆ ಫಲ ನೀಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿವೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪೂನಂ ಅವರ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸ್ಟಾಲ್ (ETV Bharat)

ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಾಗಿ ಮುಂಗಡ ಆರ್ಡರ್‌: ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ''ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರು ಬಿದಿರಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಜಾಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವು ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲ ಸಲ ಬಿದಿರಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರುಚಿ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ನಾನು ಅದರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ನಾನು ಸ್ಥಳೀಯ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ಬಿದಿರನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಮುಂಗಡ ಆರ್ಡರ್‌ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಪೂನಂ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟರು.

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪೂನಂ ಅವರ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸ್ಟಾಲ್ (ETV Bharat)

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಗೌರವ: ''ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ನನ್ನ ಪತಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನನಗೆ ತಡವಾಗಿಯಾದರೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿತ್ತು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ವಹಿವಾಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಹಿಸಾರ್ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನನಗೆ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸನ್ಮಾನದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿದಾಗ ಜನರು ನನಗೆ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ತುತ್ತೂರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು'' ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪೂನಂ ಅವರ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸ್ಟಾಲ್ (ETV Bharat)

ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಸುವ ಗುರಿ: ''ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೂ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕೇವಲ 2,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದಲೇ ನಾನು ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಅಂಗಡಿ ಇಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ನೀವೇ ಊಹಿಸಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವತ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಚಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವೂ ಸಹ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಹುದು. ನನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಪೂನಂ ಹೇಳಿದರು.

ವೈವಿದ್ಯಮಯ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳು (ETV Bharat)

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ, ಪೂನಂ ಅವರ ಸ್ಟಾಲ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿದಿರಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಜಾಮ್ ಅನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡಿದೆವು. ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸ್ವಾದವು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ರುಚಿ ಮತ್ತು ತಾಜಾತನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

