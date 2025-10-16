ಬಿದಿರಿನ ಪಲ್ಯ: ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬಂದ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಪ್ರದಾಯ: ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಜತೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೂ ಬೆಂಬಲ
ತೆಲಂಗಾಣದ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯವೊಂದು ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಿದಿರಿನ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಭದ್ರಾಚಲಂ, ತೆಲಂಗಾಣ: ಈ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದಿರನ್ನೇ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಭದ್ರಾಚಲಂ ಕೋತೇಗುಡೆಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಕೋಯಾ ಎಂಬ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಚಿಕ್ಕ ಬಿದಿರಿನ ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕರ್ಕಿಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಿದಿರು ಪಲ್ಯ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುವ ಎಳೆಯ ಬಿದಿರಿನ ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ಸುಲಿದು ನಂತರ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ತುರಿದು ಇವುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಧ ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ ಬಿದಿರಿನ ಚಿಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಕರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೋಷಕಾಂಶದ ಮೂಲ: ಈ ಪರಂಪರೆಯ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಿಮ್ಮಿರಿಗೂಡೆಂನ ಗುತ್ತಿಕೋಯಾದ ಅರುಣ್ ಅವರು, "ಈ "ಬಿದಿರಿನ ಕರಿ (ಬ್ಯಾಂಬೂ ಕರಿ) ತಿನ್ನುವ ಪದ್ಧತಿಯು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಮಳೆಗಾಲದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ತರಕಾರಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಪೂರ್ವಜರು ಬಿದಿರಿನ ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಆಹಾರವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪೋಷಕಾಂಶಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರು" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಬೇಡಿಕೆ: ಈ ಬಿದಿರು ಕರಿ ಪದ್ಧತಿಯು ಕೇವಲ ಆಹಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೇ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಕಾಡಿನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಈ ಎಳೆಯ ಬಿದಿರಿನ ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ: ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿದಿರಿನ ಚಿಗುರಿನ ಕರಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಿನಾಂಶ (ಫೈಬರ್), ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳು (ಮಿನರಲ್ಸ್) ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ಈ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಆಹಾರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ರುಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
