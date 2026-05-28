ಇಂದು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ನಮಾಜ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ; ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಶುಭಾಶಯ
ಇಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈದ್ ಉಲ್-ಅಧಾ ಅಥವಾ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 28, 2026 at 9:16 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇಂದು ಈದ್ ಉಲ್-ಅಧಾ/ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರದಲ್ಲಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಮಾಜ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಶುಭ ಕೋರಿ, ಈದ್ ಅಲ್-ಅಧಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಹಬ್ಬವು ಸ್ವಯಂ ಶರಣಾಗತಿ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು ಮಾನವೀಯತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಂಚಿತ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
عید الضحیٰ کے موقع پر میں تمام اہل وطن بالخصوص مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ یہ تہوار خود سپردگی، ایثار اور قربانی کی علامت ہے۔ یہ تہوار ہمیں انسانیت بالخصوص محروم طبقات کی خدمت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔— President of India (@rashtrapatibhvn) May 28, 2026
آئیے، اس موقع پر ہم معاشرے میں محبت…
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು, ಈದ್ ಉಲ್-ಅಧಾ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿ. ಎಲ್ಲರ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Eid ul-Adha greetings! May this occasion deepen the spirit of brotherhood and happiness in our society. Praying for everyone’s success and good health.— Narendra Modi (@narendramodi) May 28, 2026
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ವಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಕೂಡಾ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
Wishing you and your family a Bakrid filled with joy.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 28, 2026
May your home be filled with warmth and togetherness today.
Eid Mubarak. pic.twitter.com/jVkaXQSuPr
ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಮಾಜ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ:
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೊರಾದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದರು.
Eid al-Adha Mubarak to all!— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) May 28, 2026
May this joyous occasion bring peace, love and prosperity to every home.
Wishing everyone happiness, blessings, and the spirit of unity and brotherhood. 🌙✨ pic.twitter.com/lwU0syX2ga
ಅಸ್ಸಾಂನ ಗುವಾಹಟಿಯ ಸಿಜುಬರಿ ಈದ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸೇರಿ ಬೆಳಗಿನ ನಮಾಜ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಮುಖ್ತಾರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ನಖ್ವಿ ಅವರು ನಮಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.
#WATCH | Jaipur, Rajasthan: A massive gathering of devotees offer namaz at the Eidgah, located at Delhi Road, on the occasion of Eid al-Adha. pic.twitter.com/4ZY2vy3Dv6— ANI (@ANI) May 28, 2026
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದ ದೆಹಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈದ್ಗಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದರು.
#WATCH | Tamil Nadu | A massive gathering of devotees offers the morning Namaz at Coimbatore on the occassion of Eid al-Adha (Bakrid). pic.twitter.com/M7xlKhZA4s— ANI (@ANI) May 28, 2026
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಬಕ್ರೀದ್ ಸಂಭ್ರಮ ಕಂಡುಬಂತು. ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬೆಳಗಿನ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದರು.
ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಂಬನ್ನ ಇಮಾಂಬರಾ ಚಂದರ್ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಯಾ ಸಮುದಾಯದವರು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದರು. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಾಜ್ಯಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದು': ಶೇ.28 ಜಿಎಸ್ಟಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ