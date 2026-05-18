UAPA ಪ್ರಕರಣ ಜಾಮೀನಿನಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ: ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಆಕ್ಷೇಪ
ಯುಎಪಿಎ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಮೀನು ನೀಡುವುದು ನಿಯಮವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : May 18, 2026 at 4:23 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: 2020ರ ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ಗೆ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ತನ್ನದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪೀಠದ ಹಿಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ (ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ) ಕಾಯ್ದೆ (ಯುಎಪಿಎ) ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಜಾಮೀನು ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾ. ಬಿ ವಿ ನಾಗರತ್ನ ಮತ್ತು ಉಜ್ಜಲ್ ಭುಯಾನ್ ಅವರ ಪೀಠ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ 2020ರ ಜೂನ್ನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ತಂಡ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಯುಎಪಿಎ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಮೀನು ನೀಡುವುದು ನಿಯಮವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಪೀಠ, ಈ ಕಠಿಣ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೆರೆವಾಸ ಮತ್ತು ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಜಾಮೀನಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.
ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣದ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಗುಲ್ಫಿಶಾ ಫಾತಿಮಾ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಹಲವಾರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಜೀಲ್ ಇಮಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ಪೀಠದ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಭುಯಾನ್, ಗುಲ್ಫಿಶಾ ಫಾತಿಮಾ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೀಠವು ಗಂಭೀರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ಸೆಕ್ಷನ್ 43ಡಿ(5) ಯುಎಪಿಎಯ ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿರ್ಬಂಧವು ಸಂವಿಧಾನದ 21 ಮತ್ತು 22 ನೇ ವಿಧಿಗಳ ಖಾತರಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಶೀಘ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಜಾಮೀನು ಹೊಂದುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠವು ಹೇಳಿದೆ.
ಯುಎಪಿಎ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣದ ಜಾಮೀನು ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು.
2020ರ ಜೂನ್ 11ರಂದು ಎನ್ಐಎ ಬಂಧಿಸಿದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕುಪ್ವಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಂದ್ವಾರ ನಿವಾಸಿ ಸೈಯದ್ ಇಫ್ತಿಕರ್ ಅಂದ್ರಾಬಿ ಅವರ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ತೀರ್ಪುನ್ನು ಪೀಠವು ನೀಡಿತ್ತು.
