ಬಹುದಾ ಯಾತ್ರೆ 2026: ಇಂದು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಜಗನ್ನಾಥ
ಗುಂಡಿಚಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ದೇವತೆಗಳ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಗೆ ಮರಳುವುದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 24, 2026 at 12:17 PM IST
ಪುರಿ (ಒಡಿಶಾ): ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಮತ್ತೆ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಬಹುದಾ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಭಕ್ತಿ - ಪರಾಕಷ್ಟೆಗಳಿಂದ ಮುಳುಗಿದೆ. ಮಹಾಪ್ರಭು ಜಗನ್ನಾಥ, ಬಲಭದ್ರ ಮತ್ತು ದೇವಿ ಸುಭದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಬಾಹುದಾ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.. ಗುಂಡಿಚಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ದೇವತೆಗಳ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಗೆ ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹುದಾ ಯಾತ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು. ರಥಯಾತ್ರೆಯು ಶ್ರೀಮಂದಿರದಿಂದ ಗುಂಡಿಚಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಜಗನ್ನಾಥ, ಬಲಭದ್ರ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪೋಡ ಪೀಠವನ್ನು ನೀಡಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಒಂಬತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿಚಾ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿರುವ ಜಗನ್ನಾಥ ಇಂದು ಮರಳುತ್ತಾರೆ. ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಬಹುದಾ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗನ್ನಾಥ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಮೊದಲು, ಇಲ್ಲಿರುವ ರಥಗಳನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ।— Shree Jagannatha Temple, Puri (@JagannathaDhaam) July 23, 2026
ଜୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ।🙏 pic.twitter.com/2nGIc0SmZF
ಮುಂಜಾನೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಗಳ ಆರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ರಥಯಾತ್ರೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈಲಮ, ತಡಪ ಲಗಿ ಮತ್ತು ರೋಷ ಹೋಮ, ಅಬಕಾಶ ನೀತಿ, ಸುರ್ಜ್ಯ ಪೂಜೆ, ದ್ವಾರಪಾಲ ಪೂಜೆ, ಗೋಪಾಲ ಬಲ್ಲಭ, ಸಕಲ ಧೂಪ, ಸೇನಾಪತ ಲಾಗಿ, ಮತ್ತು ಮಂಗಳಾರ್ಪಣ, ಪಹಂಡಿ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ರಥಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ರಥಯಾತ್ರೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮರಳುವುದು. ಜಗನ್ನಾಥ (ನಂದಿಘೋಷ), ಬಲಭದ್ರ (ತಾಳಧ್ವಜ), ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರಾ ದೇವಿಯ (ದರ್ಪದಲನ್) ರಥಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು ಎಳೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆಚರಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲು ಬಲಭದ್ರನ ರಥವಾದ ತಾಳಧ್ವಜವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂದಿರದತ್ತ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ದೇವಿ ಸುಭದ್ರೆಯ ದರ್ಪದಲನ ಮತ್ತು ಜಗನ್ನಾಥನ ನಂದಿಘೋಷ ರಥಗಳು ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಮರಳುವಿಕೆ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದರೆ ಮೌಸಿ ಮಾ (ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ) ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ. ಇದು ಭಗವಂತನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀಮಂದಿರದತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಮೊದಲು ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿನಿಸಾದ ಪೋಡಾ ಪಿಠಾವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೈವಿಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿದೆ. ದೇವತೆಗಳು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ಸುನಾ ವೇಷವೂ ಒಂದು. ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪುನಃ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮುನ್ನ, ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಚಿನ್ನದ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ನಿಲಾದ್ರಿ ಬಿಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ದೂರವಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಜಗನ್ನಾಥನ ವಿರುದ್ಧದ ತನ್ನ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆತನಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾಳೆ. ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು, ಭಗವಾನ್ ಜಗನ್ನಾಥನು ದೈವಿಕ ಪ್ರೀತಿ, ರಾಜಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಮಿಲನದ ಸಂಕೇತವಾದ ರಸಗೊಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮೊದಲು, ಜಗನ್ನಾಥ ಮತ್ತು ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ನಡುವೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಂತ್ರಗಳ ಪವಿತ್ರ ವಿನಿಮಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಧಿಯು ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಭದ್ರತೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿರುವ ಎಡಿಜಿ (ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಸೌಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುದಾ ಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸುನಾ ಬೇಶಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಸುನಾ ಬೇಶಾಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲು ಮಾರ್ಪಡು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು 30 ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತಾಣಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಸ್ಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು, ಎಲ್ಇಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಫಲಕಗಳು, ಎಫ್ಎಂ ರೇಡಿಯೋ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪುರಿ ಭುವನೇಶ್ವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಪುರಿ ಕೋನಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಗನ್ನಾಥ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಇಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ ಮುಕ್ತ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೊಲೀಸ್ ಸಲಹೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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