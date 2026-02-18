ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬಂತು ಬಂಪರ್ ಬೆಳೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಬಾಹುಬಲಿ ಟರ್ನಿಪ್
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ರೈತ ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ಸಾವಯವ ತೋಟದಲ್ಲಿ 8 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ "ಬಾಹುಬಲಿ" ಟರ್ನಿಪ್ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 18, 2026 at 7:31 PM IST
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ: ಹರಿಯಾಣದ ಕೆಲವು ರೈತರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೈ ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸತನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಮೀನ್ (ಅಭಿಮನ್ಯುಪುರ) ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಇಬ್ಬರು ರೈತ ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸಾವಯವ ಕೈ ತೋಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ಕೈ ತೋಟದಲ್ಲಿ 8 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟರ್ನಿಪ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜನರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ.
8 ಕೆಜಿ ಟರ್ನಿಪ್ ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಗಾದ ಜನ: ನಮಗೆ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಕಳೆದ 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸಹೋದರರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸುಮಾರು 30 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸದ ಸಾವಯವ ಕೈ ತೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೈ ತೋಟದಲ್ಲಿ 8 ಕೆಜಿ ತೂಗುವ ಟರ್ನಿಪ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಗಡ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಎಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 15 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಮೀನ್ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಅಶ್ವನಿ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಯವ ಟರ್ನಿಪ್; ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟರ್ನಿಪ್ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಪವಾಡವೇ ಸರಿ. ನಾವು ಈ ಟರ್ನಿಪ್ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಟರ್ನಿಪ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತಾಗ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದ್ದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದರ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ತೂಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಟರ್ನಿಪ್ ನೋಡಲು ಜನರು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಈ ಅದ್ಭುತ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ರಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಿಂದ ಈ ಟರ್ನಿಪ್ ಕಿತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲೆಗಳ ಸಮೇತ 15 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರ ತೂಕ 8 ಕೆಜಿ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಋತುವಿನಲ್ಲೂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸಾವಯವ ತರಕಾರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕದ ಬೀಟ್ಗೆಡ್ಡೆಗಳು, ಆರು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕದ ಮೂಲಂಗಿ, ಮೂರು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕದ ಎಲೆಕೋಸು ಮತ್ತು ಹೂಕೋಸುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ಟರ್ನಿಪ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟರ್ನಿಪ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಈ ಕೈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂನ ಕಾಜಿ ನೇಮು ವಿಧದ ನಿಂಬೆ ಮರವನ್ನು ಸಹ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಂಪರ್ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸಹೋದರರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ. ರೋಗಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾವಯವ ಕೈ ತೋಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬರುಬರುತ್ತಾ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ನಾವು ಮೊದಲು 1995ರಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಅಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಈ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗೌರವಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ರಾಜೀವ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಏನಿದು ಟರ್ನಿಪ್?: ಟರ್ನಿಪ್ ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಭರಿತ, ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ತರಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾರು, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ, ಬೇಯಿಸಿ ಅಥವಾ ಸಲಾಡ್, ಸೂಪ್ ಮತ್ತು ಪಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
