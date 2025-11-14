Bihar Election Results 2025

ಬಿಹಾರ ಎಲೆಕ್ಷನ್​​​ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಣಾಯಕ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಭೂಪೇಶ್​ ಬಘೇಲ್ ಆರೋಪ​

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಭೂಪೇಶ್​ ಬಘೇಲ್​, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಭೂಪೇಶ್​ ಬಘೇಲ್​ (ANI)
ದುರ್ಗ್​ (ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ): ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋದ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಜ್ಞಾನೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಭೂಪೇಶ್​ ಬಘೇಲ್, ಜ್ಞಾನೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಎನ್​ಡಿಎಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಮುನ್ನಡೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್​​​ಡಿಎ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವಿನ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, 243 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಕೇಸರಿ ಪಾಳೆಯದ ಗೆಲುವಿನ ಸುಳಿವು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ ಹಿರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಬಘೇಲ್​ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಫಲಿತಾಂಶದ ಟ್ರೆಂಡ್​ಗಳು ಎನ್​ಡಿಎಗೆ ಬಹುಮತ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಗಾರರು ಎಂದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​. ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ರೀತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಕೋರಬೇಕು. ಜ್ಞಾನೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳದ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಜಂಗಲ್​ ರಾಜ್​ ಆರೋಪದ ನಡುವೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಏಕೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಬಘೇಲ್​, 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಜಂಗಲ್​ ರಾಜ್​ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯದ ಜಂಗಲ್​ ರಾಜ್​ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಈಗಿನ ಮತದಾರರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಶಾ ಅವರ ಜಂಗಲ್​ ರಾಜ್​ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ರೀತಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂದು ಬಘೇಲ್​ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ ಯಂತ್ರಗಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಹೊರಬರಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್​ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್​ ಕೇವಲ 40 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: NDA ಭಾರೀ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲಿದೆ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ: ಮಾಂಝಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ: ವಿಐಪಿ ಸೀಟುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೀಗಿದೆ

