ಬಿಹಾರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಣಾಯಕ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಭೂಪೇಶ್ ಬಘೇಲ್ ಆರೋಪ
ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಭೂಪೇಶ್ ಬಘೇಲ್, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ದುರ್ಗ್ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋದ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಭೂಪೇಶ್ ಬಘೇಲ್, ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಮುನ್ನಡೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವಿನ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, 243 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಕೇಸರಿ ಪಾಳೆಯದ ಗೆಲುವಿನ ಸುಳಿವು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಬಘೇಲ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಫಲಿತಾಂಶದ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಬಹುಮತ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಗಾರರು ಎಂದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್. ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ರೀತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಕೋರಬೇಕು. ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳದ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್ ಆರೋಪದ ನಡುವೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಏಕೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಬಘೇಲ್, 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯದ ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಈಗಿನ ಮತದಾರರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಶಾ ಅವರ ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ರೀತಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂದು ಬಘೇಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ ಯಂತ್ರಗಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಹೊರಬರಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಕೇವಲ 40 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
