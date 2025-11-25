ETV Bharat / bharat

ಚಳಿಗಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದು ಮುಚ್ಚಲಿದೆ ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮದ ದ್ವಾರ; ಕದಾಯಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ

ಇಂದು ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮದ ದ್ವಾರ ಮುಚ್ಚುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಯನ್ನು ಬದರಿಧಾಮದ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕದಾಯಿ ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಬದರಿಧಾಮದ ದ್ವಾರ ಬಂದ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 25, 2025 at 2:38 PM IST

2 Min Read
ಚಮೋಲಿ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಚಳಿಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮದ ದ್ವಾರಗಳು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.56ರ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು. ಬದರಿಧಾಮದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಧಾಮವನ್ನು ಭವ್ಯವಾದ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯ ಮುಚ್ಚುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 5,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 21ರಿಂದ ಪಂಚ ಪೂಜೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶ ದೇವಾಲಯ, ಆದಿ ಕೇದಾರೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಆದಿ ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಗಡ್ಡಿ ಸ್ಥಳದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ವೈದಿಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಪಠಣದೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ದೇಗುಲದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಮಾತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಂಚ ಪೂಜೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡವು. ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವ ಮುನ್ನಾದಿನ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಮಾತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಧೈ ಭೋಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಬದರಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಕದಾಯಿ ಉತ್ಸವ: ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬದರಿನಾಥ ದೇಗುಲದ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕ ಅಮರನಾಥ ನಂಬೂದರಿ ಮಾತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಬದರಿನಾಥ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಔಪಚಾರಿಕ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಬದರಿನಾಥ ದೇಗುಲದ ದ್ವಾರ ತೆರೆಯುವವರೆಗೆ ಈ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ದ್ವಾರ ಮುಚ್ಚುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕದಾಯಿ ಭೋಗ್​ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾರಾಯಣ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಕೋರುವ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಉತ್ಸವ ಪಂಚ್​ ಪೂಜಾ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಚರಣೆಯಾದ ಇದು ಬದರಿಧಾಮದ ದ್ವಾರ ಮುಚ್ಚುನ ಮುನ್ನಾ ದಿನ ನಡೆಯುವ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬದರಿಧಾಮದ ಹರಿ ನಾರಾಯಣದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.

ಬದರಿಧಾಮದ ದ್ವಾರ ಬಂದ್​ (ETV Bharat)

ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ, ಬದರಿ ವಿಶಾಲನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಠದಲ್ಲಿನ ನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮೂಲ ಸ್ವಯಂ - ವ್ಯಕ್ತ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಬದರಿನಾಥದಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉತ್ಸವ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪೂಜೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಸವದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಜೋಶಿಮಠದ ನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ಉದ್ಧವ್ ಮತ್ತು ಕುಬೇರರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪಾಂಡುಕೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

