ETV Bharat / bharat

ಹುಡುಗಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ: ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ ಸಾವು

ತೀವ್ರ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಯುವ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ATHLETE DEATH
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ ಮೋನು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 22, 2026 at 8:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಫರಿದಾಬಾದ್(ಹರಿಯಾಣ): ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರನೋರ್ವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಭಿವಾಡಿಯ ಸೈದ್‌ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಮೋನು (21) ಮೃತಪಟ್ಟ ಕ್ರೀಡಾಪಟು.

ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೋನು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೇಳೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ರನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಮೃತ ಮೋನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಡುಗಿಯ ಕಡೆಯವರೇ ನಮ್ಮ ಪುತ್ರನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ, ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಈತನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮೋನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನರೇಂದ್ರ ಎಂಬವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಮೇ 17ರಂದು ಘಟನೆಯ​ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮೋನು ಮನೆಯಿಂದ ತೆರಳಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಕಡೆಯವರು ಅವನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಅಪಹರಿಸಿ ಮನಬಂದಂತೆ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಮೇ 20ರಂದು ಫರಿದಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಮಗೆ ಪೋನ್​ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದೆವು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮನಗಂಡು ಪುತ್ರನನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆವು. ಮಾತನಾಡಲೂ ಸಹ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 12ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಮೋನು, 70% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರಿದ್ದು, ತಂದೆ ಭೀಮ್ ಸಿಂಗ್ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ನರೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.

ಮೋನು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯ ಪೋಷಕರೊಬ್ಬರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮೋನು ತೆರಳಿದ್ದ.

ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೋನು ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಗವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ದೂರು ದಾಖಲಾದ ನಂತರ ಮೋನು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮೋನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ, ಆತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಮೃತನ ಪೋಷಕರು ಸಹ ಪ್ರತಿದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಹರಣ, ಕೊಲೆ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಆಗಂತುಕರು: ತಾಯಿ - ಮಗನನ್ನು ಇರಿದು ಭೀಕರ ಕೊಲೆ

TAGGED:

BADMINTON PLAYER MURDER
LOVE AFFAIR
HARYANA
ATHLETE KILLED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.