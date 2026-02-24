ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದ ಬಡೇ ಚೊಕ್ಕಾ ರಾವ್ ಹೆಸರು: ದೇವ್ಜಿ ಸೇರಿ ಇತರ 40 ಮಂದಿ ಇಂದು ಶರಣಾಗತಿ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಸುಮಾರು 40 ಜನ ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಶರಣಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 24, 2026 at 2:21 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಮಾವೋವಾದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಅಘೋಷಿತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಿಪ್ಪಿರಿ ತಿರುಪತಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ದೇವ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 40 ಜನರು ಮಂಗಳವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಡೇ ಚೊಕ್ಕಾ ರಾವ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ದಾಮೋದರ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಶರಣಾಗತಿಯ ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇವು ಫಲಪ್ರದವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರೂ ಸಹ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಶರಣಾಗಬಹುದು.
ಮುಲುಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಡ್ವಾಯಿ ಮಂಡಲದ ಕಲ್ವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಚೊಕ್ಕಾ ರಾವ್ ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಾವೋವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಕೂಡ ಶರಣಾದರೆ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪಸುನೂರಿ ನರಹರಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಮಾವೋವಾದಿ ಚಳವಳಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆಲಂಗಾಣ ಕೇಡರ್ ಶರಣಾದಂತೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶವು ಎಡಪಂಥೀಯ ಉಗ್ರವಾದದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಅವರು ಶರಣಾಗದಿದ್ದರೆ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಖಲೆಯ 2,337 ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಶರಣಾಗತಿ : ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 2,337 ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಶರಣಾದರು. ಚಳವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ಶರಣಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಿವೆ .
2019 ರಿಂದ 2026ರ ಜನವರಿ 15 ರವರೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7,409 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 5,880 ಜನರು ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾವೋವಾದಿ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ತೆಲಂಗಾಣದವರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ವಿಫಲವಾದಾಗ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೊಲೀಸರು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಅವರು ಹತಾಶ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವ್ಜಿ, ಮಲ್ಲಾ ರಾಜಿರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರು ಶರಣು : ರಾಜ್ಯದ 15 ನಾಯಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 40 ಜನರು ಇನ್ನೂ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿರುವ ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರು, ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಪದೇ ಪದೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ದೇವ್ಜಿ, ಮಲ್ಲಾ ರಾಜಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಇತರರಂತಹ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.
