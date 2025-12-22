15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ BA, 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ PhD: ನಕಲಿ ಪದವಿ ದಂಧೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲು, 1,500 ಮಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯ
ನಕಲಿ ಪದವಿ ದಂಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದು, ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 22, 2025 at 5:20 PM IST
ಲಕ್ನೋ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ನಕಲಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಯುಪಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ, ಉನ್ನಾವೊದ ಅಖಿಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಲಖಿಂಪುರ ಖೇರಿಯ ಸೌರಭ್ ಶರ್ಮಾ ಬಂಧಿತರು. ಈ ನಕಲಿ ದಂಧೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದ 1,500 ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಕಲಿ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು, 25 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಕಲಿ ಸೀಲುಗಳು, ಹಲವಾರು ಲೆಟರ್ಹೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲು ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
1,500 ಮಂದಿಗೆ ನಕಲಿ ಪದವಿ, ₹15 ಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಪಾದನೆ: ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಿಎ ಪದವಿಯನ್ನು 15 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ದಂಧೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನಗಿದ್ದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬೃಹತ್ ನಕಲಿ ಪದವಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ದಂಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆರೋಪಿ ಸುಮಾರು 1,500 ಮಂದಿಗೆ ನಕಲಿ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 15 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹಣ ಗಳಿಸಿದ್ದ.
"ಬಂಧಿತ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಕಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಎ ಮತ್ತು ಎಂಎ ಪದವಿಗಳಿಗೆ 15 ಸಾವಿರದಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ರೂ., ಬಿ.ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಎಂಬಿಎ ಪದವಿಗಳಿಗೆ 50 ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಕಲಿ ದಂಧೆ 2021ರಿಂದ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪೂರ್ವ ಡಿಸಿಪಿ ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆರೋಪಿಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸುಭಾರ್ತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ಮೀರತ್), ಕಳಿಂಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ), ಮತ್ತು ಸಬರಮತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ಗುಜರಾತ್) ಸೇರಿದಂತೆ 25 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಕಲಿ ಲೆಟರ್ಹೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ 923 ಡಿಗ್ರಿ, 15 ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ನಕಲಿ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಸುಮಾರು 1,500 ಮಂದಿಯ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ನಕಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಇದೀಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: