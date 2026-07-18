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ರಷ್ಯಾ ಸೇನೆ ಸೇರಿದ್ದ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾವು: ಶವವಿಲ್ಲದೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ ಕುಟುಂಬ!

ಕೆಲಸದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದ ಏಜೆಂಟ್​- ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಪರ ಹೋರಾಟ- ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಸಾವು- ಸೇನಾ ಸಮವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನಡೆಸಿದ ಕುಟುಂಬ.

UP MAN DIED IN RUSSIA
ರಷ್ಯಾ ಸೇನೆ ಸೇರಿದ್ದ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾವು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 18, 2026 at 8:20 PM IST

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ಅಜಮ್‌ಗಢ (ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ): ಶವಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು. ರಷ್ಯಾ ಸೇನಾ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಹ ದಹನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ನಡೆದಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಜಮ್‌ಗ್ರಾಹ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂಧಾರಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖೋಜಾಪುರ್ ಮಾಧೋಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಮನಕಲಕುವ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿತು.

ರಾಜ್ಯದ ನೂರಾರು ಜನರಂತೆ, ಯೋಗೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಆಸೆಯೊಂದಿಗೆ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ಅವರನ್ನು ದೇಶದ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಯುವಕರು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ತಮಗೂ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು.

2024ರ ಜನವರಿ 15 ರಂದು, ಯೋಗೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವರು ವಿನೋದ್, ಸುಮಿತ್ ಮತ್ತು ದುಷ್ಯಂತ್ ಎಂಬ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಕಾವಲುಗಾರ ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಯ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ರಷ್ಯಾ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಹೋದರ ಆಶಿಶ್, ತನ್ನ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಮೇ 2024 ರಲ್ಲಿ. ಅಂದಿನಿಂದ, ಆತನ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಮೇ 9, 2024 ರಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದರು. ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು" ಎಂದರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಯುವಕರು ಹೀಗೆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಯಾವ ಫಲ ನೀಡಿಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ನಡುವೆ, ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಶವಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ತಮಗೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ದೇಹ ಛಿದ್ರವಾಗಿದೆ. ಶವ ನಿಖರವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳಿದರು.

ಬಳಿಕ, ಯೋಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿದವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಂತರ, ಯೋಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಅವರ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಚಂದ್ರಮಾ ಋಷಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿತು. ಯೋಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಜನಸಮೂಹವೇ ನೆರೆದಿತ್ತು. ಯೋಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆತನ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಹುತಾತ್ಮ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.

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ರಷ್ಯಾ ಸೇನೆ
UP MAN DIED IN RUSSIA

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