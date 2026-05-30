ಕೆಜಿಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯ ವಿದೇಶಿ ತಳಿಯ ಮಾವು ಬೆಳೆದ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 30, 2026 at 2:53 PM IST

ನಿರ್ಮಲ್​ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಕೆಲವು ಮಾವಿನ ತಳಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್​ನ ಮಿಯಾಝಾಕಿ ತಳಿಯೂ ಒಂದು. ಶೀತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣದ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ಬೆಳೆದು, ಫಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ಮಲ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೆಮ್​ ಮಂಡಲದ ನವಾಬ್ ಪೇಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ರಾಪಳ್ಳಿ ಸತ್ಯಂ ಅವರು ಜಪಾನ್​ನ ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಮಾವಿನ ತಳಿ ಬೆಳದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ರಾಪಳ್ಳಿ ಸತ್ಯಂ ಅವರು, ಆರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದು ನೆಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು. ಉಳಿದ ಐದು ಗಿಡಗಳು ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಫಲ ನೀಡಿವೆ.

ಸತ್ಯಂ ಅವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇರಳದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ 10,000 ರೂ. ಕೊಟ್ಟು ತಂದು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವ ಅವರು, ನವಬುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಶ್ರಮದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮಾವಿನ ತಳಿಗಳ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದು ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 2.8 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ.

ಸತ್ಯಂ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಬೊಜ್ಜು ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ಭಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಮಾವಿನ ತಳಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಅಪರೂಪ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ಜಪಾನೀಸ್ ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಮಾದರಿಯ ಮಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಯುರ್ವೇದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ನಾನು ಕೇರಳದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಸಿಗೆ ರೂ. 10,000 ತಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೀಟಗಳು ತಾಗದಂತೆ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಫಲ ಬಂದಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ"

- ಡಾ. ರಾಪಳ್ಳಿ ಸತ್ಯಂ, ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಮಾವಿನ ರೈತ

