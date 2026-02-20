ETV Bharat / bharat

ತೆಲಂಗಾಣ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕ್ಲಿನಿಕ್​ ಪ್ರಾರಂಭ; ಚಂಚಲಗುಡ, ಚೆರ್ಲಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದತೆ ಆರಂಭ

ಚಂಚಲಗುಡ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಮತ್ತು ಚೆರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಏರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ayurvedic-clinics-in-prisons-reviving-those-closed-during-the-corona-period
ತೆಲಂಗಾಣ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕ್ಲಿನಿಕ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 20, 2026 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದ ತೆಲಂಗಾಣ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಂಚಲಗುಡ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಮತ್ತು ಚೆರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಏರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತೆಲಂಗಾಣ ರಚನೆಯ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಚಂಚಲಗುಡ ಮತ್ತು ವಾರಂಗಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಗಳು, ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ ಜೈಲು ಮತ್ತು ಚೆರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಏರ್ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ 'ಮೈ ನೇಷನ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ವಿಲೇಜ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಚಂಚಲಗುಡ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉಳಿದ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕೊರೊನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ಹಿಂದೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ವೈದ್ಯರು ಬೇರೆಡೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಸೌಮ್ಯ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದುೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕೈದಿಗಳಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?:

ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ: ಈ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು ಕೈದಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕೈದಿಗಳ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಇವುಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಆರೈಕೆ: ಕೈದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ನಂತರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ, ಆಯಾಸ, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್‌ಕೇರ್: ಕೇರಳದಲ್ಲಿನ ಉಪಕ್ರಮಗಳಂತೆಯೇ ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಕಷಾಯ, ಚ್ಯವನಪ್ರಾಶ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಯೋಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿವೆ.

ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನೀಡಲು ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೆಗಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ತಿಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಗೋವುಗಳ ಸಗಣಿ - ಮೂತ್ರದಿಂದ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆ: ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಆಸರೆಯಿಂದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಬಡಜೀವಿ

'ಈ ಆಯುರ್ವೇದದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕಫ ದೂರ': ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಮನೆಮದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ! -

TAGGED:

AYURVEDIC CLINICS IN PRISONS
CORONA PERIOD
CHANCHALGUDA
CHERLAPALLI JAILS
AYURVEDIC CLINICS IN PRISONS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.