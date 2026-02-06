ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯದ ನಿಧಿ: ಕುಮ್ಟ್ ಗಮ್ ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲ; ಏನಿದು ಕುಮ್ಟ್ ಗಮ್?
ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿಯ ಕುಮ್ಟ್ ಗಮ್ ರೈತರನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : February 6, 2026 at 8:04 AM IST|
Updated : February 6, 2026 at 8:46 AM IST
ಬಾರ್ಮರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ದುರ್ಗಮ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕುಮ್ಟ್ ಮರವು ಇಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಭರವಸೆಯ ಹೊಸ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಾರ್ಮರ್, ಬಲೋತ್ರಾ, ಚೋಹ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಬಖಾಸರ್ನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮರವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದರ ಗಮ್ ರೈತರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಬಲವಾದ ಮೂಲವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನ: ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಕುಮ್ಟ್ ಮರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಥಾರ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಳಿ ಬದುಕುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಹ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಮರದ ಕಾಂಡದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಗಮ್ ಅದರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕುಮ್ಟ್ ಮರದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಗಮ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕದ ಪರಿಣಾಮವಲ್ಲ; ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದೆ.
ಔಷಧೀಯ ನಿಧಿ - ಈ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಔಷಧ: ಮರದ ಕಾಂಡದಿಂದ ಲಾಲಾರಸದಂತೆ ಸ್ರವಿಸುವ ಈ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಂಧ್ರಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕುಮ್ಟ್ ಗಮ್ ಅನ್ನು ಔಷಧೀಯ ನಿಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಕೀಲು ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆ, ಮೂಳೆ ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸವಾನಂತರದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಲಡ್ಡುಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಾಗವೂ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಥಾರ್ ಗಮ್ಗೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಗಮ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಥಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕುಮ್ಟ್ ಗಮ್ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಂಧ್ರಾ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಗ ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮೀರಿ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹರಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಔಷಧೀಯ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ರಫ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲ: ಕೃಷಿ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ್ ಪಗಾರಿಯಾ ಅವರು ಬಾರ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಬಲೋತ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 2.5 ರಿಂದ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಕುಮ್ಟ್ ಮರಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮರಗಳು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 50 ರಿಂದ 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಈ ದತ್ತಾಂಶವು ಕುಮುತ್ ಗಮ್ ಕೇವಲ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನವಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಚೋಹ್ತಾನ್, ಬಖಾಸರ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕುಮುತ್ ಗಮ್ನ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 1,200 ರಿಂದ 1,400 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೇ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಗಮ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ.
ವಂಚನೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ: ಇದು ಪರ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜೀವನೋಪಾಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಪಾಯಗಳು ಸಹ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಕುಮುತ್ ಗಮ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಂಧ್ರಾ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮ್ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ದುರಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಕೃತಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗಮ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ ಕ್ರಮೇಣ ಮರವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಕುಮುತ್ ಗಮ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದಾಗ ಅದು ಉತ್ತಮ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹದ್ದು ಮಾತ್ರವೇ ಶುದ್ಧ ಗಮ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಣವು ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಕಲಬೆರಕೆ ಗಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಕುಮುತ್: ಕಠಿಣ ಮರುಭೂಮಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಕುಮುತ್ ಮರವು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಎರಡನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತೆ ಕುಮುತ್ ಮರವು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ.
ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ್ ಪಗಾರಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕುಮ್ಟ್ ಮರಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಹುದು.
ಜಿಯೋ - ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗಮ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡುವುದು ಮರಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
