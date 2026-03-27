ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ನವಮಿ ಸಂಭ್ರಮ; ಶ್ರೀರಾಮನ ಹಣೆಗೆ 'ಸೂರ್ಯ ತಿಲಕ'- ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ
ಇಂದು ರಾಮ ನವಮಿ. ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ, ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಮೇಳೈಸಿದೆ. ಈ ಶುಭದಿನದಂದು ಸೂರ್ಯದೇವ ರಾಮನ ಹಣೆಗೆ ತಿಲಕವಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಿಸಿದ. ಅಪೂರ್ವ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.
Published : March 27, 2026 at 2:33 PM IST|
Updated : March 27, 2026 at 3:12 PM IST
ಅಯೋಧ್ಯೆ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ರಾಮ ನವಮಿಯ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ 'ಸೂರ್ಯ ತಿಲಕ' ರಾಮ ಲಲ್ಲಾ ಮೂರ್ತಿಯ ಹಣೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ವಿಗ್ರಹದ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಿವ್ಯ ತಿಲಕ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಅರ್ಚಕರು ರಾಮ ಲಲ್ಲಾನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ತಿಲಕ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಟಿವಿ ಪರದೆಯ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.
ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ನವಮಿ ಸಂಭ್ರಮ; ಶ್ರೀರಾಮನ ಹಣೆಗೆ 'ಸೂರ್ಯ ತಿಲಕ'- ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು, ಇಂದು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಪವಿತ್ರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ. ಭಗವಾನ್ ರಾಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಮೂಲ. ಭಾರತದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯದೊಳಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜೀವನ ವಿಧಾನದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಆದರ್ಶ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ ನವಮಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮ ತನ್ನ ಮಾನವ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪವಿತ್ರ ಅಯೋಧ್ಯಾ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಮ ನವಮಿಗೆ ಮುನ್ನ, ಹಿಂದೂಗಳು ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 9 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಸಾತ್ವಿಕ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ.
