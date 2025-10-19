ETV Bharat / bharat

ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗೆ ಆಯೋಧ್ಯೆ ಸಜ್ಜು: 56 ಘಾಟ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿವೆ 26 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೀಪಗಳು!

ಅಯೋಧ್ಯೆಯ 56 ಘಾಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ 26 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದೀಪಗಳು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.

Ayodhya Sarayu Aarti
ಅಯೋಧ್ಯೆ ಸರಯೂ ಆರತಿ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 19, 2025 at 2:30 PM IST

ಅಯೋಧ್ಯೆ: ಅಯೋಧ್ಯೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಸರಯೂ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ 21,000 ಭಕ್ತರು ಆರತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ 56 ಘಾಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ 26,11,101 ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ.

ಶನಿವಾರ ಸರಯೂ ಆರತಿಗಾಗಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸರಯೂ ಆರತಿ ವೇಳೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಗಿನ್ನೆಸ್​ ಬುಕ್​ ಆಫ್​ ವರ್ಲ್ಡ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್​ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ದೀಪಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಗಿನ್ನೆಸ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್​ ತಂಡ ಡ್ರೋನ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಿದೆ.

ಆಯೋಜಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 30,000 ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೀಪಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆರತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಕ್ಯೂಆರ್​ ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿದ ಶನಿವಾರದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಹಿಂದಿನ 1,151 ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಇಂದು ನಡೆಯುವ ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 56 ಘಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು 2.6 ಮಿಲಿಯನ್ ದೀಪಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಡಾ. ರಾಮಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ ಅವಧ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಘಾಟ್ ಸಂಯೋಜಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸೇವಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೀಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರತಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಘಾಟ್‌ಗಳಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಮೂಹಿಕ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಲೇಸರ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಇರಲಿದೆ. ಸಂಜೆಯ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಲಿದೆ. ಇದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೀಪೋತ್ಸವವಾಗಲಿದೆ.

