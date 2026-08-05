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ದೇಣಿಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ: SBI ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಸ್ವತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ SIT

ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಎಸ್‌ಐಟಿ ಆಡಿಟ್ ತಂಡವು ಮಂಗಳವಾರ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು.

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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 5, 2026 at 8:48 AM IST

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ಅಯೋಧ್ಯೆ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ: ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೇಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಪಾದಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಅಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಎಸ್​​​​ಐಟಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಜುಲೈ 27 ರಂದು ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಎಸ್‌ಐಟಿಗೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಎಸ್‌ಐಟಿ ಆಡಿಟ್ ತಂಡವು ಮಂಗಳವಾರ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು.

ಲಾಕರ್ ತಪಾಸಣೆ: ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಅಮೂಲ್ಯ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ನೋಡಲಾಯಿತು.

ದಾಖಲಾದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಕರ್‌ನ ವಿಷಯಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಇದೇ ವೇಳೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಕೃಷ್ಣ ಮೋಹನ್, ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಹಾಯಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಾರ ಚಂದನ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಗದೀಶ್ ಅಫ್ಲೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸತತ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೋಹನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು, 2020 ರಿಂದ ಪಡೆದ ದೇಣಿಗೆಗಳು, ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಸ್‌ಐಟಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಎಸ್‌ಐಟಿ ತನ್ನ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಎಸ್​​ಐಟಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

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AYODHYA
SIT
SUPREME COURT
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