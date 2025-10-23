ETV Bharat / bharat

ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ; ಹೀಗಿದೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಾಮಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ.

ayodhya ram mandir
ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 23, 2025 at 8:25 PM IST

2 Min Read
ಅಯೋಧ್ಯೆ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮಮಂದಿರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಹಲವೆಡೆಯ ಭಕ್ತರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಾರತಿ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೇವಾಲಯ ಯಾವಾಗ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ? : ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:30ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಶೃಂಗಾರ ಆರತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.

ದರ್ಶನ ಸಮಯ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಡಿತ : ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರ ದರ್ಶನದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದರ್ಶನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 9:30 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಹೊಸ ಸಮಯಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ದೇವಾಲಯದ ಸಮಯ :

  • ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:30 ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ
  • ಸಂಜೆ 6:30 ಕ್ಕೆ ಶೃಂಗಾರದಾರತಿ
  • ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:00 ರಿಂದ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾರಂಭ
  • ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ಗಂಟೆಗೆ ಭೋಗದಾರತಿ
  • 12:30 ರಿಂದ 1:00 ರವರೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:00 ಗಂಟೆಗೆ ದರ್ಶನ ಪುನರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ದರ್ಶನ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 9:30 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಬಿರ್ಲಾ ಧರ್ಮಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ದ್ವಾರದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ರಾತ್ರಿ 8:30 ಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ರಾತ್ರಿ 9:00 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಮ ದೇವಾಲಯದ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ (ಡಿ 1) ನಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 9:30 ರವರೆಗೆ ದರ್ಶನದ ನಂತರ ಹೊರಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ 9:30 ರ ನಂತರ ಶಯನ ಆರತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯ ದೀಪೋತ್ಸವ : ಈ ವರ್ಷದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೀಪೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಾಮನೂರಿನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ 26,17 ಲಕ್ಷ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 2,128 ಆರತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2025 ರಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯ ದೀಪೋತ್ಸವ: ಬೆಳಗಿದ 26.17 ಲಕ್ಷ ದೀಪಗಳು; 2,128 ಜನರಿಂದ ಆರತಿ

