5,585 ಅರ್ಜಿದಾರರಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಹೆಸರಿನ ಫೈನಲ್ ಪಟ್ಟಿ ರೆಡಿ: ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಅಯೋಧ್ಯಾ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಸಿಇಒ ಆಯ್ಕೆ
ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 16 ಜನರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಯೋಧರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 13, 2026 at 11:37 AM IST
ಅಯೋಧ್ಯಾ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ: ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ - ಸಿಇಒ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯು 16 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन की प्रक्रिया के संबंध में आधिकारिक वक्तव्य— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) August 12, 2026
Official statement by Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra regarding the process for selection of the Chief Executive Officer. pic.twitter.com/yfrm7BVxCb
ಸಮಿತಿಯು ಅಂತಿಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳ ಫಲಕವನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತಿಮ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 11 ಮತ್ತು 12 ರಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ (ನಿವೃತ್ತ) ಪೆರ್ಮೋದ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ (ನಿವೃತ್ತ) ವಿ.ಕೆ. ಚತುರ್ವೇದಿ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಸುರೇಶ್ ಹಾವ್ರೆ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗದ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಿಇಒ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬಹು ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5,585 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 3,877 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವಿವರವಾದ ಸಿವಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಅವರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಅನುಭವ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಭಾಷಾ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಸಿವಿಗಳ ವಿವರವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು 111 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ, ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವ, ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕುಶಾಗ್ರಮತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ನಂತರ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ 16 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಯೋಧರು, ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸೇವೆಗಳ ವೃತ್ತಿಪರರು ಸೇರಿದಂತೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ನಿಪುಣ ವೃತ್ತಿಪರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯ, ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಣತಿಯ ಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರಿತ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಿಇಒ ಅವರನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ನೇರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಇಒ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಇಒ ಕೆಲಸವೇನು?: ಸಿಇಒ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆರ್ಥಿಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಭಕ್ತರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು, ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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