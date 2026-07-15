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ಕಾಣಿಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಘಟನೆ ರಾಮ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ತಂದಿದೆ: ಯುಪಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್

ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಾಣಿಕೆ ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್​ ಹೇಳಿಕೆ - ಘಟನೆಯು ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದ ಸಿಎಂ - ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಭರವಸೆ.

AYODHYA
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ (UP Govt Media Cell)
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By PTI

Published : July 15, 2026 at 2:05 PM IST

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ಲಕ್ನೋ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): "ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯನ್ನು ದೂಷಿಸುವ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಆ ಪಕ್ಷ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಆಧಾರಿತ 'ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ'ಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಸ್ಟ್​​ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ತನಿಖೆ: "ಕಾಣಿಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಘಟನೆಯು ನಮ್ಮಂತಹ ರಾಮ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವು ಅದರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಕೋರಿತು. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್‌ಐಟಿ ರಚಿಸಿತು. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ 6 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಇತರ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸಹ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದುಗಳ ನಂಬಿಕೆ ಕೆಣಕಬೇಡಿ: "ಬಂಧನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನೈತಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ರಾಜೀನಾಮೆ (ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂಪತ್ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅನಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ) ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಯೋಧ್ಯೆ, ರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಣಕುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮ ದೇಗುಲದ ದೇಣಿಗೆಗಳ ದುರುಪಯೋಗದ ಆರೋಪ ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (ಎಸ್‌ಐಟಿ) ವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಎಸ್‌ಐಟಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೂನ್ 25 ರಂದು ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೇವಾಲಯದ ದೇಣಿಗೆ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 8 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಂದಿರದ ಆಡಳಿತ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಿಇಒ) ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್
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