ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯ ದೀಪೋತ್ಸವ: ಬೆಳಗಿದ 26.17 ಲಕ್ಷ ದೀಪಗಳು; 2,128 ಜನರಿಂದ ಆರತಿ

ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದೀಪಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಯೋಧ್ಯೆ ದೀಪೋತ್ಸವ (PTI)
October 20, 2025

ಅಯೋಧ್ಯೆ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಈ ವರ್ಷದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೀಪೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಾಮನೂರಿನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ 26,17 ಲಕ್ಷ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 2,128 ಆರತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೀಪಗಳ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವ ಜೈವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಮೃತ್ ಅಭಿಜತ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿದರು.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ, ಅಯೋಧ್ಯಾ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ರಾಮಮನೋಹರ ಲೋಹಿಯಾ ಅವಧ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ದೀಪಗಳ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಆರತಿ ಬೆಳಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಸರಯು ಆರತಿ ಸಮಿತಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದೀಪಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2017 ರಲ್ಲಿ 1.71 ಲಕ್ಷ, 2018 ರಲ್ಲಿ 3.01 ಲಕ್ಷ, 2019 ರಲ್ಲಿ 4.04 ಲಕ್ಷ, 2020 ರಲ್ಲಿ 6.06 ಲಕ್ಷ, 2021 ರಲ್ಲಿ 9.41 ಲಕ್ಷ, 2022 ರಲ್ಲಿ 15.76 ಲಕ್ಷ, 2023 ರಲ್ಲಿ 22.23 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 2024 ರಲ್ಲಿ 25.12 ಲಕ್ಷ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ದೀಪೋತ್ಸವವು ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಜೀವಂತ ಸಾಕಾರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೀಪವೂ ವಿಕಸಿತ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

