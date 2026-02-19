ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಉಚಿತ ಆಟೋ ಸೇವೆ: ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಆಟೋ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಉಚಿತ ಆಟೋ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಂಬಲ್ಪುರ (ಒಡಿಶಾ): ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸಿ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಚಂದ್ರ ಪರಿದಾ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಂಬಲ್ಪುರ ನಗರದ ಕೃಷ್ಣಚಂದ್ರ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಸ್ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಟೋ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂದೇಶವಾಹಕವಾಗಿದ್ದು, ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವೆ. ರೋಗಿಯು ಬಡವನಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರಲಿ ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಉಚಿತ ಆಟೋ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
''ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲು ಮತ್ತು ಬರಲು ಬಡ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೊಳಲಾಟ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಈ ಉಚಿತ ಆಟೋ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವೆ. ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ 10 ರವರೆಗೆ, ಬಡ ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಸಂಬಲ್ಪುರದ ಬುರ್ಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು VSSIMSAR ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವೆ'' ಎಂದು ಕೃಷ್ಣಚಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
''ಈ ಸೇವೆ ಬೇಕೆಂದವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವೆ. ತೀರಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸಿದವರಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಡು ಬಡವರಿಗಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಆಟೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ಸೇವೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಒಡಿಶಾ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಚಾಲಕರ ಸಂಘವು ಸಹ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿತು'' ಎಂದು ಕೃಷ್ಣಚಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
''ಆಟೋ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಡ ಜನರು ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಬೇಸರ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿರುವೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವೂ ಇದೇ ಆಟೋದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲದೇ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮನೆಯವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಮ್ಮತಿ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಆಟೋ ಸಂಘದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ಎಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲದ ನಂತರ, ನಾನು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಉಚಿತ ಆಟೋ ಸೇವೆ ನೀತ್ತಿರುವೆ. ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಈ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ನಾನು ಬಡ ರೋಗಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಬುರ್ಲಾ ಭೀಮ್ಸರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸಂಬಲ್ಪುರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಸಮಾನರು ಎಂದು ಕೃಷ್ಣಚಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಗಿಯ ಸಂಬಂಧಿ ದಿಲೀಪ್ ಮಹಾನಂದ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಅವರ ಆಟೋ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ'' ಎಂದರು.
ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಈ ಸೇವಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಡಿಶಾ ಚಾಲಕರ ಸಂಘವು ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದೆ. ಸಂಬಲ್ಪುರದ ಒಡಿಶಾ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಬಡವರು ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕ ಜನರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳು ತುಂಬದಿದ್ದರೆ, ಆಟೋ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವೇಳೆ ನೀವು ಕಾರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದರೆ, 150 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದರು.
ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಗಳು ಆನ್ಸಿಕಾ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನನ್ನ ತಂದೆ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಹೇಳಿದಾಗ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಇರಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಈ ಸೇವೆ ಖುಷಿ ತರಿಸಿದೆ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
