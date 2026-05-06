Watch.. ಸರ ಕದ್ದು ಓಡುತ್ತಿದ್ದವನ ಗುದ್ದಿ ಕೆಡವಿದ ಆಟೋ ಚಾಲಕ: ಸಾಹಸಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ

ಸರ ಕದ್ದು ಓಡುತ್ತಿದ್ದವನ ಗುದ್ದಿ ಕೆಡವಿದ ಆಟೋ ಚಾಲಕ: ಸಾಹಸಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ
ಮಹಿಳೆಯ ಸರ ಕದ್ದು ಓಡುತ್ತಿದ್ದವನನ್ನು ತನ್ನ ಆಟೋದಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಕೆಡವಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಧೈರ್ಯವಂತ ಚಾಲಕ. ಆತನ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಹುಪರಾಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 6, 2026 at 3:34 PM IST|
Updated : May 6, 2026 at 4:20 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ನಗರದ ಜನನಿಬಿಡ ಬೇಗಂ ಬಜಾರ್-ಜಿನ್ಸಿ ಚೌರಾಹಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಸರ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ (ಡಿಜಿಪಿ) ಸಿವಿ ಆನಂದ್ ಸಜ್ಜನರ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕದಿಯುವ ಯತ್ನ: ಬೇಗಂ ಬಜಾರ್-ಜಿನ್ಸಿ ಚೌರಾಹಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೋರ್ವಳು ತನ್ನ ಸೊಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ, ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆರೋಪಿ ದಬೀರ್ಪುರದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೊಹೈಲ್ ಎಂಬಾತ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಕದಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಆರೋಪಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಬೈಕ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮೊಹಮದ್ ಜಹೀರ್ ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ಮರಳಿ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ಆರೋಪಿಯ ಬೈಕ್ಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದಾನೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಆಟೋಚಾಲಕನ ಧೈರ್ಯ - ಸಾಹಸ: ಆರೋಪಿ ಸೊಹೈಲ್ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಕಳ್ಳನು ಜಹೀರ್ ಮೇಲೆ ಕೋಲಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮಾತ್ರ ಎದೆಗುಂದದೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ, ಕಳ್ಳನನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಡೀ ಘಟನೆಯು ಹತ್ತಿರದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಆಟೋ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಡಿಜಿಪಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ: ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಜಹೀರ್ನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಡಿಜಿಪಿ ಸಿ.ಪಿ. ಸಜ್ಜನರ್ ಅವರು, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಕಾರಣ ಎಂದು ಡಿಜಿಪಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಜಹೀರ್ ಅವರ ಧೈರ್ಯದ ನಡೆಯುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕರು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬುಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಟೋಚಾಲಕನ ಧೈರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂದು ಪಾಠವೂ ಆಗಿದೆ.
