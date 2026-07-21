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59 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಕಿತು ನ್ಯಾಯ: ಹಳೆಯ ಭೂ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ವಾದಿಯು 12 ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿವಾದಿಯು 6 ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕರಣದ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಐದು ಬಾರಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲ ದಾವೆದಾರರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

aurangabad court gives historic verdict in 59 year old land dispute case
59 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಕಿತು ನ್ಯಾಯ: ಹಳೆಯ ಭೂ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 21, 2026 at 4:09 PM IST

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ಔರಂಗಾಬಾದ್: ಬಿಹಾರದ ಔರಂಗಾಬಾದ್‌ನ ಖಾಖ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಸುಬೇದಾರ್ ಯಾದವ್​ಗೆ ಸುದೀರ್ಘ 59 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೋರ್ಟ್​ನಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಸಿವಿಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸುಬೇದಾರ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು.

ಅಂದ ಹಾಗೆ ಸುಬೇದಾರ್​​​ ಯಾದವ್​ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಜಗನಾರಾಯಣ ಯಾದವ್ 1967 ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಭೂ ವಿವಾದವು ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ.

1967ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ - 2026ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ: ಆಗಸ್ಟ್ 10, 1967 ರಂದು ಆಗಿನ ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಗಯಾದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ, ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದಾಗ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಕಡೆಯವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 1967 ರಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.

ಜಗನಾರಾಯಣ ಯಾದವ್ vs ಮುಂಗೇಶ್ವರ ಯಾದವ್?: ವಾದಿಯ ಪರ ವಕೀಲ ರವಿಕಾಂತ್ ವರ್ಮಾ, ಕಾನೂನು ವಿವಾದವು ವಿವಾದಿತ 3- ಕಟ್ಟಾ ಜಮೀನಿನ (ಖಾತಾ ಸಂಖ್ಯೆ 31, ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1488) ಮೇಲೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರ/ಕೃಷಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಗನಾರಾಯಣ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಮುಂಗೇಶ್ವರ ಯಾದವ್ ಇಬ್ಬರೂ - ರಾಣಿ ಸಯೀದಾ ಖಾಟೂನ್‌ರ ಜಮೀನ್​ದಾರಿ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಅಡಿ ತಾವು ಸರಿಯಾದ ಹಕ್ಕುದಾರರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಾದಿಯು ಜನವರಿ 25, 1946 ರ ದಿನಾಂಕದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 21, 1945 ರ ದಿನಾಂಕದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.

ದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟ: ಭೂ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮೇ 22, 1972 ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ರವಿಕಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ವಾದಿಯು 12 ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿವಾದಿಯು 6 ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕರಣದ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಐದು ಬಾರಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲ ದಾವೆದಾರರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಭೂ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು: 1971 ರಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾದಿತ ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ₹100 ರಿಂದ ₹300 ಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ (ಸಬ್-ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ VIII-ಕಮ್-ACJM-VII) ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈಗ 96/67 ಮತ್ತು 78/24 ರ ಹಕ್ಕು ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಾದಿ ಸುಬೇದಾರ್ ಯಾದವ್ ಪರವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ.

ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಹರ್ಷಗೊಂಡ ವಾದಿ: ಸೋಮವಾರ ಬಂದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ವಾದಿ ಸುಬೇದಾರ್ ಯಾದವ್ ಭಾವುಕರಾದರು. ಈ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಜಗನಾರಾಯಣ ಯಾದವ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 59 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

59 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ನನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕ/ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. — ಜಗನಾರಾಯಣ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಸುಬೇದಾರ್ ಯಾದವ್.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪ್ರತಿವಾದಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವಕೀಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ಯಾದವ್, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಾದಿಯ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

BIHAR LAND DISPUTE
HISTORIC VERDICT
59 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಕಿತು ನ್ಯಾಯ
ಭೂ ವಿವಾದದ ತೀರ್ಪು
59 YEAR OLD LAND DISPUTE CASE

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