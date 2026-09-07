ಮಹಿಳೆ, ಬಾಲಕಿಯ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ನದಿಗೆ ಎಸೆದ ಹಂತಕರು!
ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆ, ಬಾಲಕಿಯ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ನದಿಗೆ ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 7, 2026 at 2:02 PM IST
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ (ಕೇರಳಂ): ಅಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿ, ಚಿರಕ್ಕಡವುವಿನ ಭವಾನಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಐದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಮೃತದೇಹಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು ದೊರೆತಿದೆ. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಶಿರಚ್ಛೇದಿತ ಶವಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃತರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪತಿಯೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜಗಳವೇ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇರಳದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕುಟುಂಬವು ಸುಮಾರು 20 ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಅಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಖಚಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪುತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ (ಬಿಎನ್ಎಸ್) ಸೆಕ್ಷನ್ 103(1) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲೆಗೆ ಹರಿತವಾದ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ, ಶವಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪುತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭವಾನಿ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಬಳಿ ದನಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಡೆಸಲಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದ ನಂತರ ಕೇರಳದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಭವಾನಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹವಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಶವಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಿಸಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೊಲೆ 4 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ತ್ರಿಶೂರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಎಸ್ಪಿ ಸಂತೋಷ್ ಸಿ.ಆರ್. ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾಗಿ ಶಂಕೆ?: ಈ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಪುತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ನಂತರ ದೇಹವನ್ನು ಮಡಚಿ, ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಭೀಕರ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲೆ ಬೇರೆಡೆ ನಡೆದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶವಗಳನ್ನು ನದಿಗೆ ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಗಳಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಆರ್. ಅಶೋಕನ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಶೇಷ ತಂಡವು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು: ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಿಂದ ಅಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿಯ ಕೊಟ್ಟಥರದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲಾದ ಬಳಸಲಾದ ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲವನ್ನು ಶವಗಳ ರವಾನೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿರುವ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತ್ರಿಶೂರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: