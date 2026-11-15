1991ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರಾಜೀವ್ ಹತ್ಯೆಗೆ 2 ಬಾರಿ ವಿಫಲ ಯತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು: ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಉಲ್ಲೇಖ
1991ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು 2 ಬಾರಿ ವಿಫಲ ಯತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 15, 2026 at 8:39 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮ 'ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್: ಎ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲವ್' ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಪತಿ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆಗೆ ನಡೆದ ಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (SPG) ರಚನೆ, ಅದರ ಬೆಂಗಾವಲಿನಲ್ಲಿನ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1984ರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯು ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರಾಜಕೀಯ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಈ ಹತ್ಯೆಯು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಗಂಭೀರ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಬಯಲುಗೊಳಿಸಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ನಿಕಟ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು 'ವಿಶೇಷ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ'ಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಬಹುಸ್ತರದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೂ, ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸದೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.
ತಮ್ಮ ಪತಿ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೇಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1987ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಸಾವಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"1984ರಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯದ ನಂತರ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ತರುವಾಯ, 1988ರಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪಿಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ರಕ್ಷಣಾ ತರಬೇತಿ, ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಗುರಿ ಇಡುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಸ್ತರದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದು ರಾಜೀವ್ ಅವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟುಮಾಡಿತು. ಆದರೆ, ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ಎಸ್ಪಿಜಿಯ ಕಾವಲು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ 1987ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ರಾಜ್ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಹತ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನವೊಂದರಿಂದ ಅವರು ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದರು.
ಜನ್ಮದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಾವು ಮುಂಜಾನೆ ರಾಜ್ಘಾಟ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಜೋರಾದ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದು ಗುಂಡಿನ ಶಬ್ಧವಿರಬಹುದು ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಶಂಕಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ಧ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರು. ಸ್ಮಾರಕದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗುಂಡುಗಳು ಹಾರಿ ಬಂದವು. ಒಂದು ಗುಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರದಿಂದಲೇ ಹಾದುಹೋಗಿ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಕಿವಿಯನ್ನು ಸವರಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜೀವ್ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು, 'ಇವರನ್ನು ಕಾರಿನ ಬಳಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ!' ಎಂದು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಆತಂಕಗಳು ಸುಳಿದಾಡಿದವು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂಥದ್ದೇ ಘಟನೆ (ಇಂದಿರಾ ಹತ್ಯೆ) ನಡೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜೀವ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ನಾನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾರಿನ ಬಳಿ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ರಾಜೀವ್ ಹಿಂತಿರುಗುವವರೆಗೂ ಕಾರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೀವ್ರ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅವರು ಶಾಂತವಾಗಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ನಡುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಶಾಂತಚಿತ್ತತೆ ಕಂಡು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು" ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರದ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ, ದಾಳಿಕೋರ ಸ್ಮಾರಕದ ಬಳಿಯಿದ್ದ ದಟ್ಟವಾದ ಬಳ್ಳಿಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು. ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಆತ, ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ದಾಳಿಕೋರನ ಗುರಿ ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ಅಡಿಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಗುರಿ ತಪ್ಪದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆಯದೇ ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ!: ಇನ್ನು, 1987ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ-ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಸೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಕೊಲಂಬೊಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಹಲ್ಲೆ ಯತ್ನ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಅವರು ಪಾರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜೀವ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಆರ್. ಜಯವರ್ಧನೆ ಅವರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು, ಲಿಬರೇಶನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ತಮಿಳ್ ಈಳಂ (LTTE) ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವಿನ ಜನಾಂಗೀಯ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಿಂಹಳೀಯರ ಒಂದು ವರ್ಗ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿತ್ತು. ಆ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಸೋನಿಯಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ, ರಾಜೀವ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಪಡೆಯಲು ತೆರಳಿದರು. ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಾಲಿನ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಕೆಡೆಟ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ರೈಫಲ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ರಾಜೀವ್ ಅವರ ತಲೆಯತ್ತ ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸಿದನು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ರಾಜೀವ್ ಆ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಕೂದಲೆಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಕೆಡೆಟ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯವರ್ಧನೆ ಹೇಳಿದರು. ವಿಮಾನ ಹತ್ತಿದ ನಂತರವೇ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಜೀವ್ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ವೈದ್ಯರ ಮುಂದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯದ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಊತವಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆ" ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಏಟಿಗೆ ರಾಜೀವ್ ಅವರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಗಾಯವು ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಪಡೆ (IPKF) ಮತ್ತು ಎಲ್ಟಿಟಿಇ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತು. ಎಲ್ಟಿಟಿಇ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವೇಲುಪಿಳ್ಳೈ ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದನೆಂದೂ, ಈ ದ್ವೇಷವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1991ರಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಅವರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದೂ ಸೋನಿಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: